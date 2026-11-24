屁股還沒坐熱，人真的不要太得意忘形，小心人走未必茶涼，還有可能回歸。

黃仁勳回任輝達執行長，第一天上工，員工擠滿公司樓梯、大廳，齊喊，”Jensen, Jensen. Welcome back.”

沒有美國英雄式的霸氣自喊：I am back. 而是謙卑地手放心上，感恩環顧圍繞身邊的員工們，向他們致謝及致歉。

他說：Thank you all for the second chance. I'm going to be a better CEO the second time round.

謝謝你們給我再一次的機會，我會在這第二回合中，做一個更好的執行長。

I'm terribly sorry for putting all of you through all of this. I’ve made some very terrible mistakes and I am going to work on coming back.

我非常抱歉因為我而讓大家經歷這些困境. 我犯了很多嚴重的錯誤，現在我回來了會好好工作。

隔著螢幕，我都可以感受到黃仁勳的誠意和謙虛。

這次回任，他對「輝達執行長」這個他曾經做了30多年的工作，充滿了新的敬畏與感恩。

有人笑說，輝達上下滿心歡喜黃仁勳回來了，對照黃仁勳的風光，全輝達只有一個人不開心、還在風中凌亂 — 代理執行長、現任財務長 克瑞斯（Colette Kress）。

上星期，當黃仁勳表達如果輝達需要他，他很榮幸回去效力，沒想到馬上被Kress潑冷水，她在CNBC節目訪問時，斬釘截鐵地說：「不會讓黃仁勳復職！」

Kress的一些作為，可以成為我們在職場的「警惕」：

1.屁股沒坐熱前 不要展露野心

之前，當輝達董事會宣布，同意黃仁勳辭去在輝達的所有職務，並由財務長Kress暫代執行長一職，她就把自介立即改成了CEO。

她暫代CEO的第一封寫給輝達內部的公開信，隻字不提”Jensen Huang”，而是提醒大家，輝達有今日的成就，是「團隊」共同努力；真正的言下之意就是：輝達不是單靠「某人」才有今天。

Kress對黃仁勳沒有完全的「友好」，是可理解的。

根據「華爾街日報」揭露的輝達內部會議細節，黃仁勳對輝達財務長柯蕾特・克雷斯（Colette Kress）的評價偏負面，曾當眾批評她「只會做財務報告」（a reporting CFO），缺乏宏觀商業戰略眼光。

在2026年8月的一場輝達高層閉門會議中，黃仁勳打斷克雷斯關於財務擔保風險的簡報，當眾形容她「像一隻被車燈照到、嚇傻在路中間的鹿」（a deer in the headlights）

儘管是閉門會議，但我想任何人被上司當眾這樣批評，心裡肯定不舒服。換成是我，我會記恨一陣子（不會記一輩子）但會有一陣子很不愉快。對，我承認我心胸狹窄。

當這位嫌我專業能力不足的上司被董事會趕走、換我坐上他的位子後，我可以理解Kress隻字不提黃仁勳（遑論「感謝」)的心情。

但是啊，但是，職場角力風雲變色，有個單字一定要學會：Reinstate。

2. 人前留一線 是給他人更是給自己留後路

Reinstate，之前被羞辱到極點而被公司掃地出門的人，未來，都有可能被恭迎回任。

之前的羞辱有多大，回宮的風光就有多盛大。

這點，「後宮甄嬛傳」在每年的農曆新年，都會固定提醒我們好幾次。

我們可以唱衰自己，但千萬不要看衰別人。人，只要活著，什麼都有可能。

他是離職，不是離世，還有一口氣在，就有可能翻盤。

人，真的不要太勢利、不要太現實。

3. 跟好的上司持續保持友好

不管上司的處境如何，只要他曾善待過你、或者 你從他身上學到過東西，就請持續保持友好的關係。

他的離職或調職，不是結束，有可能是從低谷邁向高峰的轉折。他離職，忠誠的你不用馬上跟進，就先觀望一下吧。

以上，是Kress帶給我的啓示。

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