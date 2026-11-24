日系迴轉壽司品牌壽司郎宣布調漲21項商品售價，調價商品平均漲幅約19.7%，最高漲幅達五成，引發外界關注迴轉壽司業是否掀起新一波漲價潮。對此，藏壽司（2754）表示，將優先透過供應鏈優化及門市省人化吸收成本壓力，爭鮮則明確表示，目前沒有調價規劃。

壽司郎此次調價涉及多款人氣商品，包括鮭魚、迷你醋飯鮭魚、炙燒起司鮭魚、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、炙燒明太子鮭魚、鯡魚卵、北寄貝、醬烤鮪魚及炸蝦酪梨卷等，均由每盤40元漲至50元，漲幅達25%；其中，鐵火卷由40元一口氣漲至60元，為此次調價幅度最大的商品。

其他調價商品包括日本產貝柱、醬烤日本產貝柱、炙燒鰤魚、炸雞塊等，均由80元漲至90元，天婦羅綜合拚盤由80元漲至100元，哈蜜瓜雪花冰及芒果雪花冰由110元漲至120元，北海道產極上海膽則由150元漲至160元。

壽司郎表示，因應近年原物料、物流及人力成本持續上升，為維持餐點品質與穩定供應，配合此次常態菜單更新調整部分商品售價。各門市自10月底起陸續導入新版菜單，新增24道商品，常態菜單擴充至逾200道，仍維持最低30元的價格帶，其中30元商品有10道、40元商品69道、50元商品40道，50元以下（含50元）商品合計119道。

面對同業漲價，藏壽司表示，公司不採取單純直接漲價的方式，而是透過多元價格帶提供消費者更多選擇，並優先透過供應鏈採購優化、降低單一貨源依賴及提升門市省人化效率，吸收成本上漲壓力，同時藉由系統投資及人員培訓確保獲利能力。

藏壽司也持續擴充商品陣容，常態菜單由原本110道增加至150道，每月更推出多達10道新品，透過豐富商品選擇及多元價格帶因應通膨壓力。

國內迴轉壽司龍頭爭鮮則表示，目前沒有調價規劃，持續透過商品創新及跨界聯名搶攻餐飲商機。爭鮮今日推出「和牛熱食派對」，嚴選澳洲M8級和牛，打造創意和牛握壽司、松露和牛拌麵及現沖和牛牛骨湯等十道餐點。

此外，爭鮮攜手人氣IP「罐頭豬LuLu」及「貓貓蟲咖波」，在全台打造七間限定主題店，並推出絨毛吊飾盲盒、毛毯、零錢包等五款聯名周邊商品，透過新品及聯名行銷搶攻年末餐飲消費商機。