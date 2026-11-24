法人看好2027年塑化與特化產業，點名台塑四寶及8檔半導體材料供應鏈，包括新應材、達興材料、三福化、永光、台特化、中華化、勝一及上品。法人指出，隨全球原油供需轉趨寬鬆、油價回落，有助塑化業降低原料成本；特化族群則可望受惠台積電先進製程擴產及海內外在地採購商機。

法人預估，2027年布蘭特原油現貨均價將由2026年的每桶97美元降至86美元，全球原油供需可望於2027年第1季重返供過於求。不過，中東及俄羅斯受損煉化設施仍需3至6個月修復，柴油庫存預估至第2季才能回補，短期煉油商仍有原油採購需求，將對油價形成支撐。

塑化產業方面，法人表示2025年受中國產能過剩及需求疲弱影響，景氣落入谷底，2026年亞洲業者陸續減產、整併，產業供需秩序逐步調整。展望2027年，隨全球經濟及終端需求回溫，塑化業可望緩步復甦，產業需求也逐漸從傳統消費轉向AI、半導體等高值化應用。法人認為，台塑四寶具一貫廠、集團轉型及成本控管優勢，營運體質相對具韌性。

特化族群則受惠半導體擴廠商機。法人指出，台積電先進製程N2、N3持續放量，預估2027年先進製程產能仍供不應求，加上海內外建廠及先進封裝布局，將帶動半導體材料需求。相關台廠包括微影製程材料的新應材、達興材料、三福化、永光，特殊氣體的台特化，濕式化學品的中華化、勝一，以及化學品輸送的上品。隨新增產能於2027至2028年陸續開出，可望挹注業者營運成長動能。