人口減少，家庭卻變多了。鄉林不動產研究室整理人口與戶籍統計指出，截至115年10月底，全台人口較去年同期減少約10.6萬人，家戶數卻增加約9.9萬戶，每戶設籍的平均人口數，也由去年同期的2.37人，再降至2.33人，凸顯「人口減少、家戶增加、家庭變小」的結構變化。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，人口負成長下，居住需求正隨家庭結構改變，政府與業者都應重新檢視住宅的區位、負擔能力與空間規劃。

賴正鎰也以全台人口最多的新北市為例，10月底人口403萬3,118人，年減約1.25萬人、減幅0.31%，戶數卻增加2萬499戶、年增約1.1%。

全市29個行政區中，有15區呈現「人減戶增」，顯示人口總量與家戶變化，已出現不同走向。

其中，新莊人口減少1,898人，戶數增加1,541戶；板橋人口減少2,927人，戶數增加2,173戶；三重人口減少576人，戶數卻增加2,738戶。

也就是說，新北板橋、新莊與三重，截至今年10月底，戶數較去年同期合計增加6,452戶，占全市戶數淨增量31.5%，相當於新北每增加三戶，就有近一戶集中在這三區，堪稱新北「金三角」。

鄉林不動產研究室分析，成熟市區出現「人減戶增」，與成年子女獨立分戶、家庭規模縮小，以及住宅供給與人口遷移等因素有關；人口與戶數同步增加的區域，則須進一步觀察移入人口及公共服務需求。

戶籍上的一戶不等於新增一戶購屋需求，但戶數與人口走勢的差異，仍是掌握居住結構變化的重要線索。

賴正鎰表示，看住宅需求，不能只數有多少人，更要看有多少家庭需要安頓。少子化與高齡化持續發展，單身、夫妻兩人及高齡人口趨向小家庭居住，成為開發商在住宅規劃考量，家庭變小，對通勤、採買、醫療及生活便利性的要求，並不會跟著減少。

他指出，面對微型家庭需求，業者規劃兩至三房產品時，競爭重點應放在有限面積內能否兼顧實用格局、通風採光與收納，並保留育兒、居家工作或高齡照護的使用彈性。坪數縮小，更考驗規劃功力，不能只靠壓縮空間降低購屋總價。

從城市治理來看，賴正鎰認為，住宅政策應將人口、戶數、年齡結構與既有住宅條件交叉分析。人口與戶數共同成長的區域，交通、托育及醫療服務要及時到位；成熟市區則應加快都市更新與老屋安全改善，補足無障礙及社區照護機能；人口與戶數都減少的地方，應優先活化既有住宅，維持基本生活服務。

他強調，住宅供給除了數量，更須考量區位是否符合就業與生活需求、價格是否在家庭負擔範圍，以及空間是否適合不同人生階段。讓年輕人住得起、家庭住得下、長輩住得安全，才能支撐城市留才與長期競爭力。

對於有購屋需求的民眾，賴正鎰建議，除單價與總價外，也應檢視通勤時間、周邊醫療及採買機能、社區管理負擔與格局彈性，依自身家庭未來的變化選擇住宅。