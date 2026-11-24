新竹房市買氣回溫，買賣雙方心態卻不同調。信義房屋指出，近期部分建商看好後市，刻意保留條件較佳戶別，中古屋買方卻仍不願追高，加上新竹房市與股市連動性高，股市震盪也牽動買方自備款資金調度，部分客戶因此暫緩看屋。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，新竹市下半年建商大案齊發，從市中心、台肥段到竹科周邊皆有新案布局，近期房市買氣明顯回溫，部分建商選擇保留條件較佳戶別，反映對後市看法樂觀，不過中古屋整體價格仍大致持平。

信義房屋竹科店專案經理邱竹儀指出，相較去年及今年初，新竹房市買氣已有回升，先前未售出的物件近期陸續成交，包括關新路周邊總價4000多萬元的物件，不論屋主自售或透過仲介銷售，皆陸續傳出成交，高鐵區甚至有銷售長達1年的物件於本月售出。

不過，邱竹儀觀察，新竹房市與股市連動性高，當股市出現波動，部分買方自備款資金調度受到影響，便會暫緩看屋。相較之下，建商對後市態度較為樂觀，以台肥段新案為例，部分條件較佳戶別仍鎖定未釋出，認為若景氣持續轉佳，後續銷售將更有利。

中古屋方面，邱竹儀表示，買方仍不願追高至2024年行情。以好市多周邊特定社區為例，房市熱絡時每坪單價曾達74萬元上下，後受政策影響回落至6字頭，今年初成交單價約56至58萬元，9至10月信義房屋成交2至3戶，單價再度站上7字頭。

邱竹儀強調，各社區車位計價方式不同，單價呈現也會有所落差，上述僅為特定社區、特殊戶別及房型的個案，其他社區價格回升尚不明顯。

觀察購屋需求，首購族偏好總價2000萬元出頭的兩房產品，室內坪數約13至14坪，預算較充裕者則希望達16坪；換屋族以三至四房為主，其中四房產品總價多希望控制在4000萬元以內。

至於新竹房市三大交易熱區，邱竹儀指出，以關埔好市多周邊及慈雲路兩側最為熱絡，因鄰近竹科，吸引希望縮短通勤時間的園區工程師，首購需求集中，帶看及成交表現亮眼；其次為關新里，以大坪數換屋需求為主。

第三則是以學區為導向的換屋區域，由於子女上下學多由父母接送，育有子女的換屋族通常希望維持原有學區，購屋時優先鎖定同學區周邊物件，也為區域房市提供一定的自住需求支撐。