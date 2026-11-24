第七波信用管制上路屆滿兩周年，房市買氣明顯急凍，然而卻有部分區域預售房價不跌反漲。根據《591實價登錄》統計，比較2024年與2026年前八月七都預售房價，兩年間漲幅排行前十大行政區全數上漲逾25%，其中新北汐止以80.7%居冠，台南東區、高雄新興區則分別上漲44.1%、43.7%位居二、三。

591新建案表示，打炒房政策雖壓抑市場交易量，但大多區域受到指標案集中成交拉抬，補漲力道仍強勁，亦反映產品若具備地段、品牌或產品規劃優勢，在市場剛需下仍有吸引力。

觀察榜單，新北汐止以高達8成的漲幅拿下首位，遠超其他行政區，成交價從2024年每坪44.1萬元，攀升至2026年79.7萬元，兩年間每坪增加35.6萬元。

汐止過去房價相較鄰近的南港、內湖有一定落差，近年在新案供給有限、北市外溢買盤及交通建設題材帶動下，房價逐漸走高，新案均價落在7字頭；其中指標案「文心慕慕」位於市中心，兼具捷運題材，高樓層成交價甚至站上9字頭，改寫區域價格天花板，也推升整體預售均價。

排名第二的台南東區，兩年來漲幅達44.1%，成交價由每坪40.5萬元升至58.4萬元。東區為台南傳統蛋黃區，商圈、學區及生活機能成熟，近年隨著平實重劃區開發成形，吸引品牌建商進駐，帶動新案價格墊高。今年前8月東區成交3百餘件，其中台南首件公辦都更案「國城寳實」就有2百餘件、占全區逾7成，成交單價約在5至6字頭，成為拉抬區域均價的重要因素。

高雄新興區則以43.7%漲幅排名第三，均價由每坪37.3萬元上升至53.6萬元。該區位處高雄市中心，生活機能成熟、開發素地稀缺，新案供給相對有限。今年前8月全區成交60餘件、其中「中山鉑悦」就占58件，成交單價落在50至59萬元之間，幾乎囊括全區交易量，顯示高價個案集中成交對區域均價影響顯著。

從榜單分布來看，雙北合計占4席最多，高雄、台南分別占3席、2席，另有新竹市1席，顯示漲勢相對集中北部及南部。值得注意的是，房價高基期的台北市仍有中正、萬華兩區入榜，漲幅皆逾2成；其中中正區均價由每坪125.3萬元升至171.2萬元，為榜上單價及增加金額最高的行政區，受惠精華地段的高價住宅「柏金」，頂樓戶最高成交單價達228.5萬元，刷新區域行情。

萬華區兩年間上漲26.7%，隨著都更及新案供給帶動，部分新案價格逐漸墊高，其中「皇翔ASTER ONE」成交價突破每坪150萬元，改寫區域新高。新北新店區也以逾2成漲幅入榜，凸顯交通便利、生活機能成熟區域仍具一定價格支撐。

高雄除新興區外，鼓山、楠梓也分別上漲29.5%、25%。鼓山擁有美術館、農十六等高價住宅聚落，精華地段及品牌建商推案支撐房價；楠梓則受惠台積電設廠及半導體產業鏈發展，帶動就業與居住需求，吸引建商持續布局。台南市還有北區漲幅達33.3%，區內具備成大商圈、鄭子寮重劃區等住宅聚落，近年品牌建商陸續進駐，其中「成大之森」、「國泰原美」今年皆有6字頭成交紀錄，也推升區域價格。

新竹市東區則受竹科高所得買盤支撐，加上關埔重劃區發展成熟，「富宇天雋」、「竹慶嶾見」等案成交價皆站上8字頭，都帶動區域均價走高。

591新建案指出，第七波信用管制實施兩年來，銀行房貸審核趨嚴、購屋資金門檻提高，使投資及置產買盤逐漸退場，預售市場交易動能明顯受壓抑。

然而，在土地取得及營建成本居高下，房價並未隨交易量同步下修，具精華地段、品牌及產品優勢的新案，仍能吸引高資產與自住買盤，部分高單價住宅若總價低於豪宅門檻，也相對不受高價住宅貸款限制影響。

不過，從榜單成交結構來看，部分區域漲幅主要受到指標案集中成交及低基期影響，不代表房價全面上漲。整體市場仍呈量縮價撐格局，未來隨著建商去化壓力增加，價格是否進一步鬆動，仍有待觀察。