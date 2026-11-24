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明年經濟關鍵字預測／許勝雄選「韌」 林伯豐挑「超」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，金仁寶集團總裁許勝雄選「韌」，台玻（1802）集團董事長林伯豐選「超」。
許勝雄表示，2027年台灣科技供應鏈仍將強勁衝刺，除帶動經濟迅猛成長，資本市場蓬勃發展外，也在地緣政治風浪中展現強韌防禦力；傳統產業則在K型失衡中，落入韌性轉型的淬鍊期。期盼台灣在產業技術升級、通膨調控、勞動就業及最低工資等面向皆顯現韌性，於不平衡中破浪前行。
林伯豐表示，全球AI進入超級周期，帶動經濟超乎預期成長，不僅重塑產業生產模式，更突破傳統商業框架，發展速度超越歷來科技周期。
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