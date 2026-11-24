近年泰國文化市場出現一個耐人尋味的現象。過去粉絲的焦點多集中於明星、戲劇或流行音樂，但如今在社群媒體與實體活動中，吸引大批粉絲追逐的卻是一群吉祥物。從爆紅的奶油熊，到娛樂公司GMMTV為旗下藝人打造的吉祥物家族，這些原本被視為品牌或藝人附屬形象的角色，正逐漸發展成具有獨立影響力的文化IP。

2026-11-24 00:53