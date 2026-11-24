最近在輔導幾家傳統製造業與中小企業時，常聽到老闆們帶著既期待又焦慮的語氣問我：「顧問，現在同業都在談AI轉型，現在年底，我們是不是也該編一筆預算，請軟體商來幫我們客製化一套企業級AI系統？不過我們又擔心一次投入這麼高的金額，很難確保是否真的能回收…」

遇到這樣的問題，我都會先請老闆冷靜一下，然後問他一個問題：「如果今天你想開始健身，你會一開始就花一大筆錢在家擺設一大堆健身器材，還是先去旁邊運動中心體驗，確認自己是否適合這些鍛鍊？」

多數人都會選擇先去體驗。但在企業經營上，許多決策者面對AI浪潮時，卻往往犯了「還沒學會走路，就急著想要開始跑步」的狀況。

其實過去十幾年來，我遇到不少想做電商經營的企業，也會有類似的問題，他們在開始想要經營電商時，考慮到底要平台上架就好，還是用套版網站做個獨立官網，甚至客製化一個自己的購物網站。通常這時候，我都會建議平台上架或是用套版網站就好，因為這兩種方式在初期投入的成本相對較少，當我們在還不確定自己的商品是否適合在網路銷售，甚至不知道會不會有人買單的情況下，就投入大筆的資金跟時間建置客製化官網，其實是非常高風險的投入。

過去這幾年，新創圈與科技業最常掛在嘴邊的詞彙是「最小可行產品（MVP）」，意思是先做出一個功能陽春但能運作的產品丟到市場上，透過快速迭代與A/B測試來修正方向。

這套邏輯在純軟體開發上非常管用，因為改幾行程式碼的成本很低。但直接打造MVP往往規模過大、成本太高，風險根本承受不起。我會建議企業可以改採「最小價值里程碑（MVM）」模式，也就是不急著一次到位，而是將龐大目標拆解為一系列低成本、有明確假設的小型實驗，每跨過一個小門檻，就排除掉一分風險。

用上面經營電商的案例來看，就是我們可以先在平台上架，看看是否賣得動，如果賣得動，再考慮建立官網蒐集會員資料，最後更進一步製作客製化的官網及系統。

回頭來看台灣中小企業的AI導入，其實狀況非常相似。對多數企業而言，導入大型AI系統絕非單純的買一套軟體，它更像是一場牽涉到組織習慣、資料盤點、跨部門流程重組的「硬仗」。因為周期長、投入大、員工學習曲線陡峭。如果還沒搞清楚公司真正的痛點在哪、內部資料根本還沒數位化，就一口氣花大錢採購大型系統或客製化模型，結果往往是系統上線後沒人會用、不好用，最後無法達到預期效益。

因此，在動用大筆資本支出前，我們應該先透過一連串低成本的「簡易實驗」，去驗證三個最核心的商業假設：AI真的能幫這個流程省時間嗎？產出的品質達標嗎？第一線員工真的願意用嗎？如果都能達成，這時候再進行導入，相信成功率會高出許多。（作者是數位行銷顧問）