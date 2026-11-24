近年泰國文化市場出現一個耐人尋味的現象。過去粉絲的焦點多集中於明星、戲劇或流行音樂，但如今在社群媒體與實體活動中，吸引大批粉絲追逐的卻是一群吉祥物。從爆紅的奶油熊，到娛樂公司GMMTV為旗下藝人打造的吉祥物家族，這些原本被視為品牌或藝人附屬形象的角色，正逐漸發展成具有獨立影響力的文化IP。

這股熱潮背後反映的並非單純的流行趨勢，而是泰國創意經濟的結構性轉變。根據泰國數位經濟促進署統計，2024年泰國數位內容產業產值506億泰銖，其中角色產業產值達72億泰銖，較前一年成長196%，為數位內容領域中成長最快的類別。授權與周邊商品已成為主要收益來源，顯示吉祥物不再只是品牌識別工具，而是能持續創造價值的智慧財產。

相較之下，台灣並不缺乏受歡迎的吉祥物，無論是觀光推廣角色台灣喔熊，或因真實故事受到喜愛的蜜柑站長，都擁有高度辨識與民眾好感，卻難以發展成具市場規模的角色IP。

造成差異的關鍵，不在設計能力，而在於角色定位與經營思維。台灣多數吉祥物誕生於政策推廣或大型活動，主要任務是協助訊息傳遞與形象塑造，導致其發展受限於專案周期，當活動或宣傳告一段落，曝光與更新也隨之減少，難以累積長期粉絲關係並持續創造價值。

反觀泰國，許多吉祥物一開始便被視為可長期經營的內容資產。以GMMTV為例，旗下吉祥物被設定為藝人的陪伴者，與真人明星共同出現在社群內容及粉絲活動之中，透過持續互動與故事累積，吉祥物不只是商品上的圖像，也成為粉絲文化的一部分。

另一項值得關注的差異，在於生態系統的建立。泰國成功的IP往往不是單一個體，而是一套擁有共同世界觀與角色關係網絡的內容體系，不同角色能夠彼此互動、衍生故事。然而，台灣多數吉祥物分屬不同機關或單位，各自獨立發展，較少形成跨角色合作與內容串聯，因此較難擴大內容延伸與商業合作。

近年泰國政府推動「Thailand4.0」與IP經濟發展政策，透過授權展、角色節與創作者培育機制支持產業成長，進一步強化吉祥物的商業化能力。

從產業發展脈絡來看，泰國的成功來自將吉祥物視為文化資產的長期投資思維，從內容經營、粉絲互動到授權開發，每個環節都在持續累積其商業價值。

在注意力經濟時代，人們願意追隨的不是品牌訊息本身，而是能夠創造情感連結的故事與人物。對台灣而言，值得思考的不是如何打造下一個爆紅的吉祥物，而是如何讓吉祥物擁有持續成長的空間。當吉祥物不再只是宣傳工具，而能透過長期經營建立完整的內容與授權生態，才有機會成為文化經濟的新動能。（作者是商研院南部院區研究員）