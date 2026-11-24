當高科技業憑藉優渥薪資與發展前景吸引年輕人才，傳統產業該如何因應人才競爭？嘉新水泥（1103）總經理王立心認為，面對新世代工作價值觀改變，傳統企業必須翻轉過去的人才招募與管理思維，從三個方向著手：一是打造幸福職場，二為重新設計培訓制度，第三則是改變領導模式，讓主管從「管事」轉向「理人」。

吸引價值觀相近人才

王立心指出，過去企業習慣以員工長期留任為前提，設計人力資源與升遷制度，但如今企業需要考量同仁未必都能長期留任的現實，透過AI知識管理、縮短新人培訓時間及重新安排世代分工，降低人才流動對組織的衝擊。同時，企業提供更多福利與工作自主權，也必須搭配明確的績效考核，建立「幸福不等於輕鬆」的管理文化，才能兼顧員工滿意度與企業競爭力。

一、不與科技業拚高薪，以幸福職場吸引人才

王立心表示，水泥等傳統產業難以透過AI熱門題材吸引年輕人，薪資條件也不容易與高科技業競爭，但這不代表傳統產業缺乏吸引力，關鍵在於找到適合自己的目標人才。她觀察，年輕世代除了薪資，也重視個人成長、工作意義、生活與工作平衡及企業ESG表現。因此，傳統企業在招募新人加入公司時，首先應強化自身職場特色，透過福利制度及企業文化，吸引價值觀相近的人才。

以嘉泥為例，公司透過Instagram、LINE等社群平台，運用短影音及員工日常工作分享，讓求職者了解企業真實的工作環境，改變外界對傳統產業保守、缺乏變化的印象。

在福利方面，嘉泥近年提供彈性上下班、居家辦公、專為新進員工設計的「新人假」，以及以小時為單位的家庭照顧假、長者陪診服務等措施，回應年輕世代對生活自主權的需求。

二、接受人才流動常態，重新設計培訓制度

相較於如何招募人才，王立心認為，企業更需要重新思考人才留任的基本假設。過去傳統產業員工服務10年、15年甚至直到退休相當普遍，但隨著外部工作機會增加，企業不能再以終身雇用的觀念設計人力資源制度。

如果預期年輕員工未必都能長期留任，企業就必須重新檢討工作流程及新人到職訓練，縮短學習曲線，讓員工更快具備獨立作業能力。

此外，企業也應運用AI及數位工具，將資深員工累積的專業知識與工作經驗系統化保存，轉化為可以持續使用的組織知識資產，避免人才離職造成經驗流失。

三、主管從管事轉向理人，中階主管需要更多支持

隨著AI及數位工具逐漸成熟，王立心認為，主管的角色也必須重新定位。過去主管花費大量時間追蹤工作進度、控管預算及處理例行行政事務，未來這些工作將有更多機會透過科技輔助完成。

建立明確KIP獎勵制度

主管真正重要的職責，將從「管事」轉向「理人」，包括團隊資源分配、跨部門溝通、組織協調、建立共識，以及讓員工理解工作的目的與價值。

不過，王立心觀察，40至45歲左右的中階主管，往往承受最大的轉型壓力。他們既要適應數位轉型與管理制度變革，也要向上管理、帶領年輕員工，甚至面臨年輕世代不願接任主管的困境。因此，企業必須提供AI工具、管理培訓及導師制度等支持，協助中階主管適應新的管理環境。

面對年輕世代重視工作與生活平衡，王立心認為，企業提供友善的工作環境，並不代表可以降低對工作品質與績效的要求。她強調，幸福不等於輕鬆，福利增加也不代表績效標準可以下降。

例如，嘉泥目前提供的彈性上下班與居家辦公的制度，建立在企業對員工的信任之上，但員工也必須對工作成果負責。因此，企業提供更多工作自主權的同時，也應建立明確的關鍵績效指標（KPI）及獎勵制度。對於濫用居家辦公等制度的情況，企業也應建立監督與暫停機制，避免福利措施影響組織效率。

王立心認為，傳統企業除了改善內部管理，也可以透過多元化投資與跨界合作，接觸科技新創等不同產業的創新思維，為組織注入新的管理觀念。