資策會與1111人力銀行昨（23）日共同發布《2027未來人才白皮書》，盤點AI時代的新興與轉型職務，並首度公開「前線部署工程師（FDE）」的職能研究及人才培育規劃，預計2027年起推出相關培訓課程與能力評量，協助企業與工作者掌握轉型趨勢。

資策會副執行長林玉凡表示，AI改變工作模式，企業所需的職務與能力持續調整，單靠招募現成人才已難滿足未來需求。她強調，人才培育應從補足眼前人力缺口，轉向提前培養未來能力，透過「小、痛、快」三項原則，將能力模組化並聚焦實際痛點，加快學習、實作到驗證的循環，協助企業提前布局。

資策會指出，今年6月已與1111人力銀行提出AI人才應具備想像力、整合力、影響力與投資力等「4I特質」，此次白皮書進一步探討其在各類新興職務中的應用，例如FDE便高度仰賴跨領域整合力，才能串聯企業需求與技術應用，推動數位轉型落地。

隨著全球企業大量導入AI，FDE角色備受關注。資策會說明，有別於純技術開發人員，FDE需深入企業現場理解業務需求，並整合技術開發、系統部署與跨部門溝通能力，將AI轉化為實際可用的解決方案。

為掌握FDE專業能力，資策會已蒐集國際職缺與實務資料，透過專家問卷與訪談，盤點需求分析、AI方案設計、系統部署等環節的職能要求，預計自2027年起推出培訓課程及能力評量，協助求職者掌握發展方向。

針對產業實際需求，白皮書也收錄醫療、金融、製造與教育等領域的合作案例，包含奇美醫院、台北市醫療器材商業同業公會，以及涵蓋K-12至大學階段的教育合作經驗，透過職能研究與課程設計，加速產業人才接軌。

在市場職缺表現上，根據1111人力銀行統計，今年前三季AI工程師職缺成長66.1%，演算法開發工程師成長54.4%；資安及系統工程師分別成長35.5%與26.4%，要求具備「雲端／地端」技能的職缺第3季亦較第1季增加37.8%。