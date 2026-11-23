嘉磐建設22日在台中市南區工學路與工學路146巷口、台中高工旁，舉辦「爵醒一下・草地音樂會」，活動吸引上千名南區在地住戶熱情參與。現場透過爵士五重奏、餐車美食市集及泡泡互動秀，邀請民眾帶著家人走進草地，在悠揚樂音與歡笑聲中，共享悠閒與愜意，也為嘉磐建設南區新案正式揭開序幕。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，嘉磐相信，家的美好來自日常相伴的每個時刻，這份對家庭的關懷，也延續自嘉磐慈善基金會十三年來的公益初心。基金會長期關注弱勢學童，累計資助超過一萬名孩童，透過課後輔導與多元公益活動陪伴孩子成長。

如今，嘉磐建設更將這份關懷延伸至「嘉磐未來室」，從孩子到父母、長輩，重新思考每位家庭成員對健康與生活的期待，讓陪伴不只是一場活動，更成為家的日常。

延續對家庭與生活的重視，嘉磐建設同步預告台中南區工學路新案，將以取得國際「WELL健康建築認證」為目標，從居住者的真實生活感受出發，思考一個更健康、舒適的家應有的樣貌。

魏嘉銘強調，嘉磐建設不只重視看得見的建築品質，更在意家人每天生活中的細微感受。從守護居家安全的耐震規劃、遠離外界干擾的寧靜空間，到安心選用的健康建材、自在呼吸的清新空氣，以及舒適安心的日常用水，每一處細節都透過細緻規劃與科學數據層層把關，讓健康生活不只是口號，而是有國際認證、能真切感受的安心日常。

嘉磐建設表示，舉辦「爵醒一下・草地音樂會」，不僅希望讓民眾走進南區工學路生活圈，更期待透過輕鬆自在的交流，分享「嘉磐未來室」對健康住宅與未來生活的想像。

展望未來，南區工學路建築基地也將不定期舉辦多元活動，讓這片土地不只是建築的起點，更成為家庭相聚、鄰里交流與社區情感延續的場所。活動及新案資訊可關注「嘉磐未來室」官方LINE(@527jolis)。

民眾在悠揚樂音與歡笑聲中，共享悠閒與愜意，也為嘉磐建設南區新案正式揭開序幕。業者／提供