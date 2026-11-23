台灣壽司郎今天宣布，受到原物料、國際運輸等各項成本上漲，將從24日起調漲21個品項，平均調漲19.7%。

台灣壽司郎今天在官網公告，因原物料、國際運輸等各項費用持續上漲，造成營運成本不斷增加，遠超負荷，為維護餐點品質與顧客體驗，自11月24日起，將陸續調整部分餐點價格。

台灣壽司郎這次共調漲21個品項，平均漲幅19.7%，更新後的常態菜單仍提供新台幣30元起的多元價格帶，50元以下商品合計119道。

其中包含炙燒起司鮭魚、鮭魚、鮭魚卵等9項從原本的40元調漲至50元，漲幅為25%；鐵火卷從40元調漲至60元，漲幅達50%。

近期餐飲業喊漲，瓦城集團日前亦宣布，從明天起旗下5品牌與部分品項將適度調價，整體平均調幅約3.6%；春水堂人文茶館從11月1日起調漲，平均調幅約12%。