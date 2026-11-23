富旺國際（6219）進入年底完工交屋及營收認列旺季，董事長林宗毅表示，隨著政策迎來適度放寬，將換屋族購買第二戶的貸款最高成數提升至七成，有效減輕剛性需求與換屋族資金壓力，明顯帶動第4季各案量的賞屋人潮與詢問度。

富旺近期順利完成旗下多個熱銷案場的精準交屋，包括新竹湖口「鈺時代」、耀時代Villa」；台中后里「丰厚」透天、西屯「天際W-ONE」；彰化鹿港「艾美莊園」、雲林斗南「悅榕花園」等，入帳動能表現平穩，也為下半年整體獲利奠定基礎。

受惠於新建案持續交屋入帳，富旺累計前十月合併營收28.34億元、年增36,182%，超越去年全年的27.7億元，前三季稅後淨利1.27億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益1.02元。

林宗毅表示，在充足的土地原料支持下，配合公司針對核心地段的精準產品定位，加上建案陸續完工交屋，他對未來整體房市景氣與銷售展望，抱持審慎樂觀態度。

目前，富旺全台規劃總案量高達378.5億元，總戶數2,691戶，包括線上建案新竹「耀時代」、「耀時代Villa」、「耀時代Villa II」、「鈺時代」、「富時代」，台中「天際W-ONE」、「富旺敦厚」、「富旺千蘊」、彰化「艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等指標性建案。

此外，富旺更坐擁新北新莊光榮段、台中北屯同榮段、西屯何安段、沙鹿鹿寮段、烏日前竹段、彰化市延和段、和美嘉詔段、南投草屯光華段、雲林斗六雲林溪段、台南鹽水仁愛段等多點核心地段的優質土地儲備，確保未來5年推案節奏穩定無虞。