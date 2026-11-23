台糖公司今天舉辦影音文物展，展覽展示16mm膠卷、盤式錄音帶、幻燈片及將其內容數位化的珍貴成果，也呈現重要歷史影像，包括早期農作改良的土壤研究科學紀錄、見證畜殖現代化的豬隻檢疫現場等畫面，帶領民眾重溫台灣農業發展與糖業聚落的歷史記憶。

台糖透過新聞稿表示，為保存與傳承糖業文化資產，台糖攜手國立台南藝術大學音像藝術媒體中心，共同執行「影音文物整飭數位化」計畫，並於今天舉辦「拾光留聲：台糖影音文物展」。

台糖提到，80年來台糖帶動農業現代化與經濟起飛，過程中許多珍貴的歷史影像及畫面皆保存於早期的影音載體；但台灣高溫潮濕的環境，讓這些資料面臨酸化、沾黏、脆化等不可逆的損毀危機，搶救工作刻不容緩。

台糖指出，這次展出多批具代表性的歷史影像，包含早期農作改良關鍵的「土壤研究」科學紀錄、見證畜殖現代化的「豬隻檢疫」現場，以及記錄一甲子前盛況的「台糖二十週年慶展覽」等畫面，展現台糖深耕土地的技術演進。

台糖表示，展場規劃文物入庫、文物檢登、文物數位掃描及實物桌等4大展區，分別呈現歷史載體的劣化危機、清潔與修護工序、影音數位化過程及土壤研究與畜殖技術，盼藉由串聯數位化重現的歷史影像與實體文物，讓民眾了解執行團隊所投入的繁複工序與專業堅持。

台糖提到，許多專家學者、文史工作者與台糖資深技術前輩在現場指認影像並口述記憶，補足影像背後的人、事、時、地、物等細節，賦予塵封影音更清晰的歷史脈絡，成為教育推廣與學術研究的重要資源。

台糖說明，這次展覽展現國立台南藝術大學在音像保存的專業能力，也突顯台糖守護糖業文化的使命，讓台糖80年來的產業發展與人物故事不只是庫房中的紀錄，而是透過連結世代經驗與數位化技術，成為見證台灣農業與社會變遷的重要資產。