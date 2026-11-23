因應 2026 年歐盟《包裝及包裝廢棄物法規》（PPWR）已於今 (115) 年 8 月 12 日開始適用，為使產業界接軌國際，讓商品自源頭即符合相關規範供民眾選購，環境部於23日舉辦「歐盟 PPWR 新制與台灣綠色包裝」實務論壇，邀集產官學界交流，聚焦國內資源循環政策與國際法規趨勢，並由業者分享 PPWR 規範下的包裝設計與實務經驗，協助企業接軌國際綠色標準，同時展示裸包裝、循環包裝及無包裝銷售模式等「淨零綠生活」落地應用。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，今年 6 月公布的《資源循環推動法》，已將資源管理延伸至設計、製造、消費使用及回收利用各環節，而包裝正是落實這項政策的重要切入點。企業可在維持商品安全與品質的前提下，先減少不必要包材，再依使用情境採用易回收設計、再生材料或可重複使用包裝。台灣目前已推動特定產品過度包裝限制、網購包裝減量及再生料使用等措施，並透過產業聯盟串聯 34 家業者及 2 家公協會，共同落實包裝輕量化、材質簡化與運輸包裝重複使用。

環境部環境保護司司長徐淑芷進一步指出，在 2050 淨零排放目標的十二項關鍵戰略中，「資源循環」與「淨零綠生活」至關重要。由於推動綠生活面臨改變消費習慣的挑戰，必須透過「巧推」（Nudge）策略，將環保理念融入產品與包裝設計，讓綠色商品成為便利且無負擔的日常首選；業者在設計與推廣綠色商品上扮演著關鍵角色，唯有贏得民眾認同並轉化為日常行動，才能成為綠色轉型最堅實的後盾。

針對國際法規因應，論壇指出，PPWR 對包裝可回收性、特定塑膠包裝再生料含量及特定包裝重複使用等要求，分別設有不同適用範圍與時程。毅泰管理顧問建議，業者可從商品外盒、集合包裝到運輸包裝逐項盤點，確認供應鏈各方角色，備妥材料規格、再生料來源及符合性佐證，並依銷售國確認標示與生產者責任延伸（EPR）的登記、申報及費用安排。中華經濟研究院亦指出，企業可將包材資料要求納入採購與品保流程，及早與品牌客戶及進口商確認文件分工，將累積的設計與追溯能力轉化為布局全球市場的優勢。

為協助國內產業順利轉型，環境部將與經濟部等相關部會合作，結合公協會及技術機構，持續追蹤歐盟配套規定，將適用範圍與時程整理成企業可用的檢核資訊，優先協助中小企業盤點包裝、備妥合規資料並及早安排改版與驗證。國內也將依台灣回收體系及產業條件，檢視包裝減量、可回收設計及再生材料應用的推動方式，促進品牌、包材與回收再生業者合作，提升再生材料品質與供應穩定性。

論壇同步交流永續包裝，邀請塑膠工業技術發展中心、可口可樂、大全彩藝、金元福包裝、碳循環應材及熱蘭遮管理諮詢等業者，分享 PPWR 規範下的包裝設計、再生材料應用、中小企業輔導資源及出口合規自我檢核的實務經驗；再由 ZenPack、LUSH、配客嘉、芒菓丹、台塑便利家與 Unpackaged 等循環業者展示「淨零綠生活」落地應用，包含減少塑膠的「裸包裝」、電商網購循環包裝，以及自備容器智慧補充站與無包裝銷售模式。

環境部強調，資源循環推動法將資源循環貫穿產品生命周期，從源頭減量與綠色設計，到使用階段的維修、產品服務化與循環採購，再到終端回收利用與再生料應用。未來將參考歐盟相關指引及業者實際推動情形，評估我國後續政策方向，減少環境衝擊與碳排放，提升產業競爭力與國家資源循環韌性。