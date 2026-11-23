雙11剛落幕，《黑五購物節》富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，往年黑五買氣多集中在3C、流行精品與美妝，今年站上保健食品接棒，魚油、益生菌等保健食品成了今年的熱銷黑馬，銷售衝出上月的2.7倍以上。3C則以AI電競筆電、mini LED螢幕及手持相機受到關注。從日常保健補貨到年末換機，都是今年黑五的採買亮點。

迎向年末硬體升級與換機高峰，momo觀察到，即便受到記憶體漲價影響，消費者反而更願意提高預算追求高效能旗艦機型，顯現市場大盤全面聚焦於AI電競筆電、高效能Mini LED螢幕與手持相機等設備，帶動整體3C買氣逆勢成長。在筆電方面，消費者更傾向高規格機型，如搭載RTX 5060的「MSI 微星」Cyborg 17電競筆電便成為效能玩家的首選。

同時，Mini LED螢幕也快速崛起，如momo獨家推出的「Acer宏碁」210Hz MiniLED電競螢幕，不僅支援升降旋轉與 2K 高畫質，更以6,488元的超殺優惠價讓消費者輕鬆享受媲美OLED等級的亮度與對比表現，成功吸引專業族群搶購。隨著個人媒體與創作者需求提升，個人化錄影設備需求量大增，momo獨家「DJI」OSMO 360 II全景相機套裝，更成為出遊與影音創作的熱搜焦點。

在後疫情時代與年末常態保養需求的雙重帶動下，站上保健食品銷售與上個月相比暴增逾170%，成為今年黑五的熱銷黑馬。momo觀察，今年黑五的保健市場，「明星代言」成功帶動粉絲經濟發酵，讓魚油、美妍保健、益生菌與葉黃素等品類全面迎來雙位數飆漲。