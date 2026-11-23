環境部環境管理署23日於國立中興大學舉辦「115 年度專業技師簽證環保許可文件共識營」，邀集中央及地方環保機關、環境工程技師、應用地質技師、技師公會及相關單位等超過 300 位環保夥伴共同參與，透過空污、水污及土污許可文件常見疑義案例分享、技師懲戒制度解析及綜合座談，促進技師與審查機關雙向交流，凝聚簽證與審查共識，攜手守護環境品質。

環管署代理署長林健三致詞時強調，技師簽證制度的核心在於「專業」與「責任」，推動技師簽證制度，就是希望透過技師把關環保許可文件品質，減輕地方環保機關審查負擔，提升行政效率，因此，技師更應發揮專業判斷能力，確實掌握現場實際情形，落實必要的查核與確認，確保簽證文件符合實際狀況及相關法規要求。同時，環管署也將持續檢討相關法規及行政程序，建立明確、合理且一致的查核標準，對於認真負責的技師給予肯定與支持，對於未確實履行專業責任者，則透過工程會懲戒機制，維護技師簽證制度的專業性與公信力。

環管署自2024年起辦理專業技師簽證共識營，今年已邁入第 3 年，逐步建立中央與地方環保機關、技師及相關單位的交流平台。由於環保許可文件涉及空氣污染、水污染及土壤污染等不同領域，實務上常有法規適用、專業技術認定及審查原則等疑義，期盼透過共識營讓簽證技師了解主管機關的審查重點，也讓審查人員充分理解技師實務執行所面臨的問題，藉由多方意見交流減少認知差異，逐步建立一致性且合理性的審查原則。

中華民國環境工程技師公會全國聯合會范振國常務理事致詞時表示，公會將持續修訂空污及水污專業技術手冊，並精進簽證工作底稿及檢核機制，透過專業教育訓練提升技師簽證品質，另台灣省環境工程技師公會劉敏信理事長致詞時肯定環管署近年查核制度改革，讓查核回歸專業品質把關，並期盼透過技術交流與指導，協助技師提升專業能力；台中市應用地質技師公會朱英茂理事長則感謝環管署建立良性溝通平台，期盼簽證與查核制度能隨法規及技術演進持續精進，兼顧主管機關監督需求及技師專業權益。

環管署代理署長林健三表示，感謝技師公會肯定環管署推動技師簽證制度精進及建立雙向溝通平台，未來將持續辦理共識營，強化意見交流減少認知差異，並精進技師簽證查核及相關管理制度，讓專業簽證不只是責任，更是對環境的承諾。