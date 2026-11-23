豐興（2015）23日調降鋼筋牌價每公噸200元，廢鋼收購價及型鋼則維持平盤；降價主要反映供需失衡與區域價格競爭，鋼筋市場短期仍將處於尋求價格底部的調整階段，上市電爐鋼廠持續整理。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料穩定偏弱，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報每公噸367美元，美國貨櫃廢鋼維持350美元、已連續七周持平。澳洲鐵礦砂由每公噸92.4美元降至90.9美元，跌幅約1.6%，高爐原料行情偏弱，電爐鋼廠主要使用的廢鋼並未同步明顯下跌。

豐興指出，近期俄羅斯及中國大陸小鋼胚報價略為下滑，印尼產品則小幅上漲，整體漲跌互見，尚未形成一致性跌勢。由於進口小鋼胚是部分國內鋼筋廠的重要原料來源，其報價變動將影響鋼廠成本與市場競爭力，但目前國際小鋼胚行情並不足以解釋國內鋼筋價格持續走低的全部原因。

豐興表示，近期鋼筋需求較弱，部分同業率先祭出低價接單策略，南部盤商也調降流通價格，形成價格下跌預期。下游營造業者及鋼筋盤商因此更加觀望，期待鋼價進一步回落，反而使市場交易動能受到壓抑。

豐興考量中部下游客戶面臨南部低價競爭，決定調降鋼筋基價每公噸200元，希望縮小區域價差，提升中部市場接單競爭力，並藉由價格調整加速市場打底。