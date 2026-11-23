土城暫緩發展區部分預售屋開價攀上每坪8字頭，網友直呼太「盤」。信義房屋分析，8字頭多集中於小坪數、品牌力強個案，與板橋亞東部分指標案仍有約3成價差，加上板南線免轉乘與步行生活圈，自住買盤願意買單。

新北土城暫緩發展區部分預售屋開價攀上8字頭，PTT網友熱議「土城還有未來嗎？」，不少人直呼太盤、不如改看三重或新莊副都心。

信義房屋海山學士店專案經理王彥翔表示，8字頭並非全區行情，多集中在屋齡5年內、坪數小、品牌力強的案子，整體仍以6、7字頭居多，市場上仍有2至4房的新成屋與預售屋可供選擇。

與板橋亞東生活圈的價差，也是吸引買方的因素之一。王彥翔指出，板橋亞東指標案均價約113萬元、最高124.25萬元，相較之下，土城暫緩區部分新案價格約為其7折，不少在板橋工作的買方因此轉進土城，搭乘板南線約10分鐘即可抵達板橋。

他進一步指出，土城買盤主要有三類：在地換屋族、雙北通勤的首購與年輕家庭，以及看好長期發展的自住客。過去想住新屋得往三峽北大特區，2017年暫緩區推出首案後，在地人得以不離開原生活圈換屋。土城買方多半習慣以板南線通勤，買房時除了單價，也會一併衡量生活圈熟悉度與交通時間，因此對價格的接受度相對較高。

暫緩區位於海山、土城站之間，以龍山公園為中心，步行約10分鐘可達捷運站、土城醫院或日月光廣場，其中到醫院不到5分鐘、到日月光約7分鐘。王彥翔說，家中有長輩、孩童或不開車的家庭，特別看重這種步行生活圈。

至於開價支撐，交通是關鍵。板南線頂埔站可銜接三鶯線，萬大線二期已開挖，國道3號金城交流道預計2027年完工。生活機能方面，土城醫院已補足醫療缺口，統一百貨預計2026年底完工，未來司法園區規劃也有望帶動周邊商業與就業需求。