永慶房產集團彙整2025年7月至2026年6月實價登錄資料，統計高雄市住宅交易量前十大熱門生活圈，其中小港區「小港市區生活圈」以440件成交量居冠，平均總價865萬元也是最低。

另外兩個總價在1千萬元左右的熱門生活圈是以年成交344件排名第三的楠梓區「楠梓加工區生活圈」，而三民區「大昌生活圈」則以323件位居第六。

小港區「小港市區生活圈」過去一年成交440件，是高雄市交易量最高的生活圈，平均總價865萬元更是前十大生活圈中最低價。永慶不動產五甲捷運加盟店東許俊賢表示，小港生活圈發展相對獨立，周邊有重工業區、機場和山海地形，土地腹地有限，新推案量不多。在穩定工作機會與居住需求的支撐下，吸引大量自住買盤。

許俊賢補充，當地購屋主力為機場工作者、中鋼及台船等工業區員工。由於該生活圈坐擁捷運紅線，通勤機能完整，不僅吸引小港本地人，也有林園工業區員工因為生活圈機能、醫療資源和文教環境等誘因，選擇在小港置產。至於小港機場擴建計畫，市場也關注其後續發展對就業與居住需求的影響。

楠梓區「楠梓加工區生活圈」過去一年成交344件，排名高雄市交易量第三名，平均總價916萬元，是北高雄中總價相對容易入手的區域。永義房屋北高楠梓鈗鼎加盟店長鄭皓仁指出，楠梓加工區發展較早、生活機能成熟。近年受到周邊預售屋、新成屋交屋潮的影響，市場供給量變多，連帶中古屋價格也出現明顯下修，帶動近期詢問度提升。

鄭皓仁進一步分析，生活圈內以屋齡20~30年以上的中古屋為主，雖然屋齡較高，但完備的生活機能卻無可取代，連鄰近的橋頭新市鎮居民也會到此消費。近期觀察到，部分20年以上物件價格調降達15%，30年以上中古屋甚至出現15%~18%的議價空間，讓許多預算有限的小家庭與工程師積極進場。

位居南北高雄交通樞紐的三民區「大昌生活圈」，過去一年成交323件、排名第六，平均總價為1,040萬元。永慶不動產高雄陽明覺民加盟店東蘇勇力分析，大昌生活圈屬於高雄最早期的重劃區，發展早、人口基礎穩定、生活機能成熟，且其地理位置剛好座落在南北高雄的中間，不論前往左營或鳳山都非常方便。周邊有輕軌與鐵路的加持，捷運黃線也正在興建中，向外還能共享澄清湖、衛武營等休閒與藝文資源，都有助於利多增值。

蘇勇力指出，大昌生活圈內各類校區林立，屬於傳統文教氛圍濃厚的優質學區，深受小家庭青睞。由於可開發土地有限，近年新推案稀少，市場交易以中古屋為主，平均每坪成交單價僅26.4萬元，相較於市中心3字頭的生活圈，價格更顯實惠。兼具自住需求與高保值性，造就購屋需求旺盛，物件去化速度相當穩定。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，高雄多個熱門生活圈鄰近科學園區、產業聚落或主要交通建設，就業機會與通勤條件帶來穩定的住宅需求，其中十大熱門生活圈中，楠梓、左營及鼓山等北高雄生活圈共占5席。成熟生活圈的交易熱度可作為觀察區域需求的參考，但不代表每一間住宅都有相同的保值條件。

陳金萍提醒，購屋族仍應依自身財務能力與長期居住需求，評估通勤時間、實際可使用空間、屋況與周邊機能，並比較不同物件條件，再做購屋決定，才能買到符合預算且適合長期居住的住宅。