充電營運商華城電能（EVALUE）積極布局充電聯盟，今天宣布攜手13家合作業者，共同推動全台跨品牌充電漫遊聯盟，將陸續完成串接，全數完成後，聯盟站點將累計達到1227站和4899槍。

華城電能透過新聞稿指出，與中興電工iCHARGING、區快充、大猩猩電充、能源驛站、潔能氏EVEZ、台灣國際開發GREEN PARK共6家業者串接充電漫遊，預計11月底正式上線。

華城電能表示，加上先前已完成串接的賓士暢行Mercedes-Benz Pass、興聯科技OpenHUB、SmartHUB、全鋒T-CHARGE、格上GoSmart，聯盟站點將累計達919站和3616槍，後續連展電能Acon-eco、星舟快充STAR Charger、特爾電力TAIL等3家營運商也即將上線，屆時聯盟規模將擴大至1227站和4899槍。

根據資料，華城電機於2015年創立EVALUE品牌，2021年將充電營運事業分割成立華城電能，涵蓋充電樁硬體、場域規劃建置、自主開發的雲端充電管理與能源管理系統至後端維運服務。