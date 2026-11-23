第十屆台灣醫療科技展將於12月3日登場，今年展會將集結650家機構、2,100個展位，迎接27國、65個海外代表團，聚焦疾病整合治療、國際創投、醫藥供應鏈韌性、醫療品質、國際商機及人才培育六大主軸，推動台灣醫療科技拓展全球市場。

主辦單位生策會23日表示，台灣醫療科技展今年邁入第十屆，以「由醫療科技展示邁向疾病解決方案」為年度主題，整合臨床實證、醫療團隊、科技研發及產業供應鏈，推動台灣醫療科技從單一設備與技術展示，朝整合性疾病解決方案輸出發展。

本屆展會規模達650家參展機構、2,100個展位，規劃迎接27國、65個海外代表團，涵蓋醫療機構、智慧醫療、醫療器材、生技製藥及再生醫療等領域。展會以「How Taiwan Treats─台灣頂尖醫療解決方案」為核心，並自12月2日起陸續舉辦國際論壇與商機交流活動，透過六大主軸串聯醫療、科技、資本及國際市場。

首先，七大疾病主題展現台灣整合治療實力。 今年「SNQ頂尖醫療．疾病解決方案」主題館，聚焦心房顫動、兒童心臟疾病、住院病人猝死預防、惡性腦瘤、足踝疾病、睡眠呼吸中止及胰臟癌七大主題，結合臨床實證、醫療團隊與相關產業技術，呈現從疾病診斷、治療到照護的整合解決方案。

12月4日至6日並將舉辦SNQ頂尖醫療系列研討會，邀集20個國內外醫學會參與，針對睡眠呼吸中止、心律不整、足踝疾病、惡性腦瘤及胰臟癌等議題交流，促進跨國臨床合作。

第二，國際創投與12家新創齊聚，鏈結全球資本。 12月2日登場的第九屆亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia），將邀請Entrée Capital、Lux Capital、Yosemite、Ally Bridge Group及Flare Capital Partners等國際投資機構代表，分享2027年全球生醫投資趨勢。

論壇規劃三場新創發表，集結12家國際新創，涵蓋AI新藥開發、次世代療法、藥物傳輸、精準醫療及創新醫療科技，促進創新技術與國際資本、策略合作夥伴對接。

第三，推動國際醫藥供應鏈韌性合作。 面對藥品短缺、疫情及地緣政治風險，12月3日至4日將舉行全球醫藥韌性國際研討會，邀集澳洲、歐洲、美國及東南亞的法規、醫院藥事、採購與產業專家，探討法規合作、策略採購及供應鏈布局。

展會期間並規劃推動國際醫藥品韌性供應鏈合作備忘錄，建立以亞太為重點、自願且非排他的合作框架，涵蓋醫療物資盤點、合格供應商確認、緊急採購、物流調度及培訓演練，強化跨國醫藥供應合作。

第四，國際醫療評比專家來台，以治療成果對接世界。 12月4日舉行的第三屆亞太醫療品質年會，將邀請Statista醫療評比團隊負責人Joshua Stevenson-Hoare，以及Statista–Newsweek《全球最佳醫院》評比專家委員Gregory Katz，解析全球醫院評比標準、醫療品質指標及病人治療成果的衡量方式。

年會並安排台灣醫院領袖與國際專家對談，探討如何運用臨床實證與治療成果，提升台灣醫療品質資訊的國際可比較性。

第五，27國代表團拓展跨國醫療與產業商機。 本屆海外代表團涵蓋27國、65個團體，其中東南亞有8國、37個代表團參與，並擴及哈薩克、斯洛維尼亞等首次來台參與的國家，另有22個產業協會與醫學會首次參與交流。

12月3日至5日將舉辦七場國際商機交流會，涵蓋歐美澳、瑞典、中東非洲、印度及東協等市場，聚焦醫療器材、醫藥品及醫院合作，協助台灣業者與海外醫療機構、採購及經銷夥伴對接。

第六，12間臨床技能教室培育未來醫療科技人才。 本屆展會規劃12間臨床技能實作教室，開放國中、高中職及大專學生預約參與，體驗採血檢驗、急救處置、注射給藥、人體解剖與超音波、心導管及腹腔鏡微創手術等臨床技術，協助學生認識醫療專業及未來職涯。

台灣醫療科技展迎接十周年，透過六大主軸整合醫療技術、國際資本、供應鏈合作與海外市場資源，推動台灣醫療科技從技術展示走向疾病解決方案輸出，擴大國際醫療與產業合作機會。