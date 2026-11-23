房仲指出，今年前3季全國建物買賣移轉棟數減少，抵押權設定棟數卻逆勢增加，雙貸族人數也創新高，推測民眾透過房屋增貸等作法取得資金投入股市是原因之一。不過近期股市劇震，槓桿投資風險浮現，房仲憂心若信心未能回穩，恐拉長房市盤整期。

台灣房屋今天發布新聞稿指出，內政部資料顯示，今年前3季全國建物買賣移轉棟數約19.4萬棟，較去年同期微減0.7%，同期間設定建物抵押權棟數不減反增，總計約46.2萬棟，年增5.7%，房屋抵押設定的熱度高於市場買氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說明，建物抵押權設定是將房屋作為借款的擔保品，以保障債權人權益；房屋設定抵押權以辦理購屋貸款為大宗，屋主轉增貸週轉、債務整合等，也是常見的原因。抵押權設定除了受房市交易量牽動，也與屋主運用房產取得資金的需求息息相關。

張旭嵐進一步指出，台股今年從年初不到3萬點，至10月上旬直逼5萬點，不少民眾運用房屋增貸或申辦理財型房貸，取得資金投入股市；加上部分縣市新案交屋潮湧現，也帶動申貸購屋量能，使今年的建物抵押權設定較去年成長。

不過近期台股劇烈震盪，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，過度利用不動產操作槓桿投資，可能讓原本穩定的房產面臨財務風險；台股上週崩跌逾7000點，以房屋抵押取得資金的投資人，除了股市損失，還須持續償還房屋融資的本利，若現金流不足，還可能被迫出售股票或處分房產填補缺口。

信義房屋也指出，聯徵中心資料顯示，今年7月雙貸族（房貸加信貸）數量已經突破43萬人，數量寫下歷史新高，且仍處於持續增加的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股急速下殺，借錢投資風險浮現，不只對槓桿投資的民眾帶來壓力，也可能進而影響房市，衝擊大小關鍵在於股災時間長短；若短時間內可以回穩，便可降低對房市影響，但若時間拉長，可能打擊民眾的信心與購買力，資金調度的需求也隨之增加。

住商機構盤整證交所與內政部資料，比對後發現，歷年12次重大股災中，扣除尚無完整房市數據的2025、2026年股災，其餘10次有5次股災後隔年房市買氣不減反增。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，股市與房市存在資金連動關係，不過兩者流動性不同，股市短期重挫，不代表房市立即出現拋售潮，但可能影響原本要買房的民眾意願。至於房市何時迎來轉機，除了觀察股市能否止穩，後續央行信用管制、銀行放款態度及整體經濟表現，才是更值得關注的指標。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則說，房市當前信用管制壓力續存，若股市長期低迷，政府救市措施未能發揮顯著效果，恐使購屋人資金面臨更大壓力，進一步延長房市盤整期。