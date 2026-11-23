曾被譽為阿里山「綠金」的山葵，過去因國有林地回收面臨產業中斷，如今在海拔900公尺成功栽培，為產業復育找到新出路。嘉義縣長翁章梁今天前往阿里山鄉達邦村了解栽培成果，他曾在「嘉義被看見了」書中記述，為了讓山葵產業重返阿里山，縣府多年來持續尋求突破，如今不僅克服高海拔限制，更成立全台首個山葵產銷班，逐步朝合法栽培與產業化邁進。

山葵曾是阿里山重要經濟作物，1982年阿里山公路通車後，產業迎來黃金期，1992年種植面積達269公頃，鮮食根莖出口日本每公噸價格曾高達100萬元。不過，山葵主要種植於海拔2000公尺以上國有林地，因栽培涉及林地清理、施肥及水土保持問題，林務單位自2010年起逐步收回土地，2017年全面禁止高海拔山葵種植，產業幾近消失。

翁章梁在「嘉義被看見了」書中回顧，2016年擔任農委會副主委時，曾面對山葵農民陳情，希望能繼續種植，但國家政策已決定全面收回林地，讓他感到痛苦與無力。從農委會副主委到擔任縣長，他始終將山葵復育放在心上，持續尋找兼顧森林保育與農民生計的解方。

轉機來自嘉義大學退休教授蔡巨才團隊，透過高架離地栽培、天然遮蔭及水肥管理技術，成功克服氣候障礙，2025年在海拔約900公尺地區收穫約2300株山葵，證明山葵不一定只能種在高海拔山區。

縣府今年1月輔導成立全台首個山葵產銷班，班員從15人增加至27人。翁章梁今天與縣議員武清山、阿里山鄉農會總幹事洪瓊英等人，參訪達邦村兩處栽培場域，分別採智能溫網室與天然遮蔭簡易設施，了解不同模式的成本及成效。

其中智能溫網室面積約1.3分地，設有微霧降溫及雙層高架設備，總投入約350萬元，部分獲農糧署補助，目前仍處試驗階段，回本時間尚待觀察。

蔡巨才說，依研究估算，每分地理論上可栽種約1萬株山葵，但實際收益仍取決於存活率、設備成本及市場價格，團隊已在不同田區取得三波收成成果，盼協助農友減少摸索成本。

翁章梁表示，山葵復育不能只有技術成功，更要建立穩定種苗供應，未來可評估設置種苗場或與種苗公司合作。他也提醒，若要外銷日本，必須提前掌握農藥殘留檢驗規範，避免農友投入一、兩年後才發現產品不符要求。

翁章梁說，山葵除了根莖，葉片也有食品加工及餐飲應用價值，期待未來能像阿里山茶葉一樣形成規模經濟，讓曾經消失的「綠金」重新成為山區農民的重要收入來源。

嘉義縣長翁章梁（中）與山葵農友座談，討論種苗供應、栽培成本及產業發展等問題。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁與阿里山鄉山葵產銷班農友及相關人員合影，縣府持續推動山葵合法栽培及產業復育。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄉達邦村山葵栽培場，種植「紅梗」品種山葵402株，今年4月3日定植，透過設施栽培觀察生長情形。圖／嘉義縣政府提供