農曆春節圍爐商機提前引爆，雲品國際（2748）旗下10處宴會與餐廳據點，明年除夕圍爐宴整體訂席率已突破85%，部分據點提前客滿，預估除夕當晚服務人次將超過9,000人。高端餐飲需求同樣熱絡，台北君品酒店私人包廂一桌含服務費76,780元，目前訂席率已達75%，米其林三星頤宮中餐廳每人16,800元加一成服務費起的除夕圍爐宴，更已全數售罄。

雲品總經理丁原偉表示，今年圍爐市場提前升溫，不少消費者早在前一年就先付訂金卡位。旗下各據點採取差異化策略，北部主攻頂級客群，以精緻服務與高檔餐點創造體驗溢價；中南部則結合古蹟氛圍、在地食材及高CP值策略，搶攻不同客層的年節餐飲商機。

隨著台北高端飯店市場競爭升溫，業者也積極推出多元圍爐形式。台北君品酒店除延續經典粵菜宴席，今年首度推出西式「半自助海陸盛宴」，擴大搶攻家庭聚餐市場。

其中，連續九年榮獲米其林三星的頤宮中餐廳，推出每人16,800元加一成服務費起的「春慶團圓圍爐宴」，集結先知鴨、油淋乳鴿、頤宮叉燒皇等招牌料理，儘管價格不菲，仍已全數售罄。

君品宴會廳則推出5人桌27,800元、10人桌49,800元，私人包廂每桌69,800元，均另加一成服務費。私人包廂主打獨立空間與客製化服務，吸引重視隱私的高端客群。

君品茶苑與Ciao西西里牛排餐酒館聯手推出的「半自助海陸盛宴」，成人每位3,780元加一成服務費起，搭配活龍蝦、爐烤牛排等主餐，以及超過60款自助餐檯料理，提供不同於傳統中式桌菜的圍爐選擇。

其他北部據點也傳出熱銷。茹曦酒店Sunny Buffet除夕晚餐每人2,880元加一成服務費，兩輪餐期均已售罄；台北「芃卓 Le Beaujour」5人桌圍爐宴每桌15,800元加一成服務費，也已全數完售。

此外，首度加入君品Collection的台北維多麗亞，推出6人桌23,800元加一成服務費的圍爐宴；頤品大飯店新莊則推出5人桌12,800元加一成服務費的宴席，並安排晚會表演與抽獎活動。桃園皇家薇庭5人桌售價13,800元加一成服務費，目前除夕私人包廂也已全數額滿。

中南部市場則以特色場域與價格競爭力吸客。台中蘭克斯特、森邸及台中市役所均推出5人桌12,888元加一成服務費的圍爐宴，其中台中市役所已全數客滿；台南安平亞果薈則結合港灣景觀與在地海鮮，推出5人桌15,888元加一成服務費起的宴席。

雲品表示，未來將持續透過全台據點的差異化布局，結合北部高端餐飲與中南部特色場域，擴大年節餐飲市場商機。