AI股災席捲全球，住商機構統計證交所與內政部資料指出，歷年台股12次重大股災中，扣除尚無完整房市數據的2025、2026年股災外，其餘10次竟有5次股災後隔年房市買氣不減反增。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，股市重挫雖會衝擊民眾信心，惟左右房市買氣，除經濟基本面，關鍵仍在於政府政策走向。

觀察歷年台股股災後之房市表現，1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19等五次事件，隔年全國買賣移轉棟數均不減反增。

賴志昶指出，股災不見得會讓房市同步走跌，如2003年SARS爆發，台股一度重挫，但在低利率環境與土地增值稅減半徵收等政策支撐下，隔年國內房市買氣大增；另外，2008年金融海嘯後，政府啟動降息措施，也有助房市回穩。

賴志昶分析，至於2018年美中貿易戰，則促使台商回流，帶動產業與住宅需求，均讓房市在股災後出現不同程度的回升；因此，股災雖會造成短期資產縮水，但真正影響房市長期走勢的，仍是資金成本、經濟前景及政策環境。

賴志昶認為，此次股災如從10月6日台股最高點49,823點至23日收盤36,812點計算，下跌26.1%，跌幅已接近2020年COVID-19時期股災，相較於歷年跌幅頗為驚人，確實將重創投資人信心，加上房市仍存在信用管制壓力，倘若股市長期低迷，而政府如出手救市仍無力挽回，恐使購屋人資金面臨嚴重打擊，進一步延長房市盤整期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，股市雖與房市存在資金連動關係，惟兩者流動性不同，股市短期重挫，不代表房市立即出現拋售潮，卻可能影響原本要買房的民眾意願，所謂「賣房救股」情況，在目前銀行貸款卡關，必然緩不濟急。

徐佳馨指出，對購屋族而言，當前股市波動劇烈，但對房市而言是「短空長多」， 因為買方總要學會分散布局，尤其應審慎評估自身財務負擔；至於房市何時迎來轉機，除觀察股市能否止穩，後續央行信用管制、銀行放款態度及整體經濟表現，才是更值得關注的指標。