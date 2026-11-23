國瑞汽車深耕汽車製造本業，也長期投入教育公益。其中，「國瑞汽車獎助學金」設立於2001年，今年已邁入第26年，累計資助超過3,100名青年學子，總金額逾新台幣三千萬元。本年度共頒發88個名額，包括大專院校組14名、高中組74名，兩組都包含一般獎學金與原住民獎學金。

2026年「國瑞汽車獎助學金」頒獎典禮於11月11日舉行，由國瑞汽車古屋敷總經理、張協理與吳處長代表出席。古屋敷總經理在致詞時勉勵獲獎學子，表示希望這份心意能在同學們求學的路上帶來幫助，也期盼大家日後在各自領域發光發熱，同時成為幫助他人的力量。致詞後，古屋敷總經理親手將獎項頒發給在場每一位學子。

今年國瑞汽車在頒獎典禮之外，也特別為獲獎學生安排了工廠參觀。參觀前，國瑞汽車公共事務處吳處長先向同學們介紹TPS（豐田生產方式），說明「JIT（即時化）」與「自働化」兩大支柱在廠區內隨處可見，並分享這些看似專業的概念如何融入日常生活。接著帶領學生走進產線，以「現地現物」的方式介紹造車精神與TPS的實際運用，也讓學生有機會認識平時不易接觸的汽車生產現場。

國瑞汽車希望能為學生及其家庭減輕部分負擔，讓同學們感受到企業與社會的溫暖。國瑞汽車相信教育是改變未來的重要力量，將持續落實聯合國永續發展目標（SDGs）第4項「優質教育」，並殷殷期盼受獎學生日後有能力時，將這份善意傳遞下去、回饋社會，形成正向的良善循環。