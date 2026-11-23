和泰集團秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，與和泰純青基金會攜手發展「量產幸福 移動公益」，善用集團資源，包含旗下共享移動品牌yoxi與iRent，擴大公益影響力，實踐企業社會責任，已捐贈超過2,000萬元，累積超過58,000趟yoxi愛心接駁。

新竹縣政府於11月22日舉辦「115年度新竹縣績優暨資深身心障礙服務人員表揚活動」，和泰集團長期投入「量產幸福 移動公益」計畫、實質造福地方社福網絡，由新竹縣政府特別頒發感謝狀，肯定和泰集團與和泰純青基金會以實際行動攜手地方政府，解決弱勢家庭與第一線社工的「移動痛點」。

新竹縣因地形特殊，從都會區延伸至尖石、五峰等偏遠山區，交通挑戰極大。和泰集團在深耕地方時發現，對於許多行動不便的身障者及弱勢家庭來說，一趟就醫或復健之路，也常因為交通工具受限或經濟負擔，成了難以跨越的門檻，而對身心障礙第一線服務人員與社工而言，日常出勤、家庭訪視常因缺乏合適交通工具而面臨安全與時效的考驗。

為此，和泰集團積極攜手和泰純青基金會，將「量產幸福 移動公益」計畫深入新竹縣，透過兩大核心資源的挹注，為地方社福體系注入暖流。和泰集團透過iRent共享車服務，支持兩部COROLLA CROSS作為公益用車，支援新竹縣政府推動多項弱勢關懷服務，包括身心障礙者就醫、家庭安置、社工前往偏鄉進行物資配送與家庭訪視等，讓愛與資源更迅速、更深入地抵達社會每個需要的角落。

此外，更結合yoxi計程車，捐贈共35萬免費乘車車資，提供身障朋友、弱勢兒少與其家人在就醫、復健及就學時使用。

和泰純青基金會長期關注弱勢孩童成長與高齡長者友善社會議題；以及每年舉辦優良職業汽車駕駛子女獎學金，頒發近千萬元的獎學金，藉由肯定優良職業駕駛的付出，促進台灣行車安全。

和泰集團攜手和泰純青基金會，於2021年開啟「量產幸福 移動公益」專案，已將愛心版圖延伸至臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、臺南市、高雄市、屏東縣與多個NGO合作，透過導入iRent共享車服務以及提供yoxi車資支持，持續為弱勢族群解決交通障礙。和泰集團將持續投入ESG行動，以移動創造感動，與美好台灣同行。