新竹市下半年建商大案齊發，從市中心、台肥段到竹科周邊皆有新案布局。信義（9940）房屋竹二區協理陳世光表示，近期買氣明顯回溫，建商保留好戶別待後市，顯示對景氣看法樂觀；不過中古屋整體價格持平，買方仍不願追高。

信義房屋竹科店專案經理邱竹儀指出，相較去年及今年初，新竹房市買氣回升，先前未售出的案子近期陸續成交。建商端雖持續推出新預售案，但會先保留條件較佳的戶別，以台肥段新案為例，部分戶別仍鎖定未釋出，反映建商認為景氣若持續轉佳，後續釋出更有利。

邱竹儀表示，中古屋價格大致持平，買方不願追高至2024年的行情。以好市多周邊特定社區為例，年初成交單價約每坪56至58萬元；該社區在市場熱絡時，單價曾達74萬元上下，後受政策影響回落至6字頭左右，今年9至10月信義成交2至3戶，單價又回到7字頭，但各社區車位計算方式不同，單價呈現會有落差。她強調，這僅是個別特殊戶別與房型的現象，屬特定社區個案，其他社區單價回升尚不明顯。

交易動能方面，邱竹儀說，關新路周邊原先總價4,000多萬元的案子，近期不論屋主自售或仲介成交都陸續出現，買方看屋意願提高；高鐵區也有銷售長達一年的物件在本月售出。她同時提到，新竹房市與股市連動性高，股市波動時，部分客戶的自備款資金調度受影響，會暫緩看屋。

邱竹儀分析指出，首購族偏好總價2,000萬元出頭的兩房，室內約13至14坪，預算較充裕者希望有16坪。換屋族則以三至四房為主，其中四房總價希望控制在4,000萬元以內。

至於三大熱區，邱竹儀說，關埔好市多與慈雲路兩側，因離竹科最近，吸引希望縮短通勤時間的園區工程師，首購族集中於此，帶看與成交都相當熱絡；其次是關新里，客群定位不同，以大坪數換屋需求為主；第三則是學區導向的換屋區域，由於接送子女多由父母負責，有孩子的換屋族通常希望維持原學區，優先鎖定同學區附近物件，使自住需求維持一定支撐。