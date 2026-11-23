AI股災席捲全球，住商機構盤整證交所與內政部資料比對，歷年12次重大股災中，扣除尚無完整房市數據的2025、2026年股災，其餘10次竟有5次股災後隔年房市買氣不減反增。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，股市重挫衝擊民眾信心，惟左右房市買氣，除經濟基本面，關鍵仍在於政府政策走向。

觀察歷年股災後房市表現，1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19等五次事件，隔年全台買賣移轉棟數均不減反增。

賴志昶指出，股災不見得會讓房市同步走跌，如2003年SARS爆發，台股一度重挫，但在低利率環境與土地增值稅減半徵收等政策支撐下，隔年全台買氣仍是大增。

2008年金融海嘯後，政府啟動降息措施，房市回穩；2018年美中貿易戰，則促使台商回流，帶動產業與住宅需求，讓房市在股災後出現不同程度的回升。

賴志昶表示，此次股災如從10月6日台股最高點49,823點至今（23）日收盤36,812點計算，下跌26.1%，跌幅已接近2020年COVID-19時期股災。倘若股市持續低迷，政府如出手救市無力挽回，恐使購屋人資金面臨嚴重打擊，進一步延長房市盤整期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，股市雖與房市存在資金連動關係，惟兩者流動性不同，股市短期重挫，不代表房市立即出現拋售潮，卻可能影響原本要買房的民眾意願。

她表示，在目前銀行貸款卡關情況下，「賣房救股」緩不濟急，而對購屋族而言，當前股市波動劇烈，對房市而言是「短空長多」， 因為買方會學會分散布局，審慎評估自身財務負擔。

至於房市何時迎來轉機，後續央行信用管制、銀行放款態度及整體經濟表現，更值得關注。