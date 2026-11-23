漢來美食持續擴大高價自助餐市場版圖，旗下頂級Buffet品牌「島語」第五家分店將於11月26日進駐台北大巨蛋，搶攻信義計畫區、東區及國父紀念館商圈人潮。

漢來美食董事長林淑婷看好，隨著明年首季展店數增加，2027年整體業績有望年增兩位數，持續挹注營運成長動能。

「島語」自2023年首店開幕以來，陸續進駐台北南港、高雄漢神、桃園台茂及台中漢神洲際，此次第五家分店選在台北大巨蛋，象徵品牌進一步擴大雙北市場布局。

新店位於遠東Garden City C區花園綠廊B2樓，緊鄰捷運國父紀念館站5號出口，規劃510坪空間、約300個座位，預計11月26日正式開幕。

林淑婷表示，漢來美食持續看好高價Buffet市場需求，島語以「一島檯一餐酒」為特色，結合海鮮、現點現做料理及餐酒搭配，建立市場區隔。此次進駐台北大巨蛋，也看準大型賽事、演唱會及商務活動帶來的集客效益，希望結合信義計畫區與東區商圈，擴大企業宴會、家庭聚餐及國際旅客客源。

漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，島語第五家分店選址台北大巨蛋，是品牌發展的重要里程碑，延續「連鎖不複製、一店一特色」的展店策略，從空間設計到餐點內容均融入當地特色。大巨蛋店以鄰近松菸文化園區的綠蔭意象為設計概念，並增加半包式座位及隔屏，提升用餐隱私與舒適度。

劉子銘指出，島語每次開設新分店，均由當店主廚與品牌團隊共同研發新菜色，部分新品先於新店獨家供應，一至兩個月後再陸續推廣至其他分店，藉此維持各店特色與品牌新鮮感。

除了島語，漢來美食也透過多品牌布局擴大餐飲市場版圖。台北大巨蛋遠東Garden City 8樓星級美饌樓層，另有漢來名人坊及福園台菜進駐，形成高價中、西餐聚落，進一步提高集團在新興商圈的市場能見度。漢來美食預期，隨著新據點陸續加入營運，明年首季展店效益逐步發酵，2027年業績可望維持雙位數成長。

「島語」自助餐廳，11月26日正式進駐台北大蛋開出全台第5家分店。記者黃淑惠／攝影

續寫高價Buffet版圖新頁島語第5家分店進駐台北大巨蛋搶佔信義 國父紀念館雙商圈黃金地標鞏固頂級餐飲市佔龍頭地位。記者黃淑惠／攝影

自2023年首店問世以來，「島語」憑藉「一島檯一餐酒」的創新餐酒搭配、極致海鮮與現點。記者黃淑惠／攝影

島語鞏固頂級餐飲市佔龍頭地位。記者黃淑惠／攝影