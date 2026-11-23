大新竹年度購物盛事「新竹SOGO周年慶」將於12月3日起至14日盛大登場，業者祭出多重超值優惠，有三麗鷗限量來店禮天天送、全館滿6仟送6百，再抽18萬旅遊金，最高回饋超過20%，要讓民眾趁著年度最高回饋機會好好犒賞自己和家人。限量3.5萬張周年慶購物金，將於24日在SOGO APP線上開搶。

備受矚目的周年慶來店禮，新竹SOGO今年再度帶來驚喜，與三麗鷗攜手推出12款超萌超可愛聯名來店禮，有布丁狗、大耳狗、帕洽狗及好朋友HELLO KITTY，粉粉嫩嫩的馬卡龍色系搭配超實用生活用品，有舒眠豆豆被、可擴充旅行袋、手提隨行冰壩杯、玻璃保鮮盒、洗衣袋2入組、造型擦手巾、變身抱枕收納浴巾、雙盤組、雲朵地墊、娃娃收納頸枕、環保再生布自動折傘、吊飾收納購物袋，樣樣兼顧顏值及實用性，療癒滿分，十二項禮品天天不同，預估將掀起一波收集熱！

業者更推出百貨服飾單日累計滿6仟送6百元抵用券，名品、珠寶、大家電、名瓷滿1萬送1仟特別回饋；十三大銀行信用卡刷卡滿額再送SOGO禮券，其中刷中國信託SOGO聯名卡更享有額外最高4% SOGO金回饋；SOGO APP會員單筆消費滿2,000元還可以有機會把18萬元長汎假期旅遊金帶回家，目的地任選，獨旅或攜伴皆可，相當吸睛。

新竹SOGO持續優化館內品牌，積極引進時下話題選品，今年再添多家人氣品牌，無論是潮流穿搭、運動機能到親子服飾及精品香氛，都為大新竹消費市場注入全新時尚能量。百年影像品牌「Kodak」將經典影像文化延伸至日常穿搭，以復古美學與鮮明色彩表現獨特風格，引領現下年輕族群的流行趨勢；手機配件品牌「RHINOSHIELD 犀牛盾」則以極致防護技術與永續材料研發結合創意設計，推出兼具功能性與個人風格的手機周邊，讓日常配件也能呈現潮流態度；運動領域更有美國知名跑鞋品牌「Saucony 索康尼」，憑藉專業跑步科技、舒適腳感與多款鞋履，滿足跑者從日常訓練到運動休閒的不同需求。

親子生活方面，新竹SOGO引進來自日本的童裝品牌「petit main」以日系可愛風格為特色，融合流行元素與舒適穿著設計，為孩子打造充滿童趣的日常造型；「新天鵝堡桌遊」有多樣的桌上遊戲，益智策略到親子互動應有盡有，讓大小朋友都能在玩樂中享受動腦思考與同樂時光；義式輕奢品牌「SST&C」以俐落剪裁與細膩工藝為亮點，提供具時尚感與實穿性的服飾選擇；義大利時尚品牌「Diesel」以大膽前衛設計及丹寧風格聞名，融合街頭文化，展露不受拘束的時尚魅力。此外，精品香氛愛好者引頸期盼的國際精品「CHANEL」頂級香氛旗艦店也正式進駐，帶來經典香水與香氛系列，以獨具辨識度的香氣，詮釋品牌雋永優雅的美學精神。

新竹SOGO將於11月24日上午十一點搶先推出周年慶購物金兌換暖身活動，於SOGO APP線上扣快樂購300點可兌換200元周年慶購物金，限量3.5萬張，業者預估1小時內將全數兌畢，展現消費者對周年慶的高度期待，也為年底購物熱潮揭開序幕！

新竹SOGO今年再度帶來驚喜，與三麗鷗攜手推出12款超萌超可愛聯名來店禮。業者／提供