台糖公司推動糖業文資活化及永續傳承有成，今年以「糖業文化傳承共享的實踐」專案，蟬聯第2屆「ESG for Culture影響力獎」之「文化發展支持獎」。台糖表示，該專案串聯台糖轄下6處糖廠，整合糖業文化、表演藝術及食農教育，累計辦理逾70場活動、吸引近4萬人次參與，展現企業以文化永續帶動地方發展的具體成果，也為台糖80周年再添殊榮。

台糖指出，糖業是臺灣近代社會經濟發展的重要產業，也與地方聚落及民眾生活息息相關。台糖長期投入糖廠文化資產修復與活化，透過歷史建築再利用及五分車鐵道維護，延續糖業歷史場域價值，並促進文化資產與地方生活連結。

此次獲獎專案以台糖80周年為契機，串聯彰化、嘉義、高雄及屏東等地6處糖廠，攜手藝文團隊及地方夥伴，打造跨縣市糖業文化廊帶，並以「文化資產活化、工業文化創新、食農文化傳承、地方文化創生」四大主軸推動多元活動，將糖業歷史轉化為文化體驗與教育資源，拓展文化資產的公共價值。

台糖補充，此次獲獎不僅是肯定，更是台糖持續深耕糖業文化保存與傳承的動力。未來將持續結合文化業者、學校及地方社區，透過創新展演與多元推廣，深化糖業文化保存及傳承，讓歷史場域持續發揮文化、教育及地方發展價值，實踐企業文化永續理念。