聯成（1313）舉行線上法人說明會，資深副總徐造華指出，公司今年前三季透過產品組合調整與成本管理，在銷量下滑的市場環境中，獲利仍較去年顯著改善。展望第4季，油價下跌帶動原料價格波動，聯成將持續優化產品組合，強化成本及庫存管理，強化營運韌性。

聯成日前舉行法人說明會，由總經理畢淑蒨、資深副總徐造華、財務長吳盛銓共同出席，發言人張嘉麟主持。聯成今年前三季營收470億元，年增6.6%；毛利率5.8%，年增3.6%；銷量133.7萬噸，年減7%。第3季單季稅後純益5.95億元，相較去年同期轉盈，每股純益（EPS）0.45元；前三季稅後純益10.1億元，EPS 0.76元。聯成指出，今年前三季營運穩健，帶動毛利率年增，獲利表現也向上。

資深副總徐造華表示，今年前三季因應產品市況，銷量較去年減少，其中可塑劑減少3.3% 相對穩健；PVC減少11.4％，酸酐減少26.6%。主要因為客戶需求轉向保守，加上產品表現分歧，聯成主動調整銷售策略，減少低毛利產品出貨，以維繫利差；並積極提高DPHP及特用可塑劑等高毛利產品比重，並強化成本管理、降低波動及庫存跌價風險，優化產品組合、成本庫存管理，帶動今年毛利率較去年顯著改善。

第3季單季營運方面，整體市場因中東局勢升溫，推升原料與產品價格，客戶採購轉趨審慎。其中可塑劑主要受DOP需求轉弱影響，DOP銷量年減21%，為影響可塑劑整體表現的主要品項；不過DPHP及特用可塑劑則受AI發展帶動高階電纜材料需求，銷量持續成長。

針對各主要產品市況展望，徐造華表示，第4季苯酐（PA）原料（原油、OX）價格處於高檔修正，且煤基製程的萘法PA供應增加，市場競爭加劇，使鄰法PA面臨壓力。不過聯成透過成本調控策略，產品價差仍維持韌性。

可塑劑則因11月原料丙烯價格回檔、異辛醇（2EH）供應逐步恢復，原料價格高檔修正，帶動整體可塑劑價格回檔，下游採購趨於審慎，短期接單與銷售動能承壓。整體而言，第4季可塑劑終端需求分化，聯成除強化原料供應韌性、動態定價與庫存管理，也持續優化產品組合並擴展高階應用。

PVC第4季市況則因預期12月乙烯供應逐步恢復，VCM原料成本壓力有望緩解；惟終端需求偏弱、全球貿易壁壘增加，加上乙烯法PVC仍面臨中國電石法低價競爭，PVC利差仍承壓。不過聯成VCM合約價格與PVC市場行情連動，有助降低成本波動風險。

新產品與永續材料方面，AI及高階電纜需求帶動 DPHP、特用可塑劑第3季銷量分別年增15%與18%。以回收 PET 製成的 r-DINCD 獲循環經濟成果獎。聯成另與BASF簽署低碳產品合作意向書，並與Evonik Oxeno進行交流，強化國際合作。

整體展望第4季，聯成指出，將穩定OX、2-EH、VCM等關鍵原料供應、提高高毛利產品比重、維持低庫存與快周轉，並深化區域客戶及高階應用布局，以鞏固銷售及利差。

針對未來油價下跌將如何影響可塑劑及PVC需求及利差，聯成指出，PVC需求主要仍取決於全球經濟與終端需，目前整體景氣復甦仍不明顯，因此即使油價下跌，短期內需求未必會明顯增加。利差方面，油價下跌將有助於降低石油腦、乙烯等上游原料成本，加上焦炭價格上漲、增加電石法PVC成本，有望提升乙烯法PVC競爭力，對聯成的獲利有幫助。