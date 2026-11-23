台灣房屋根據內政部資料，比較今年前三季的建物買賣移轉與抵押權設定棟數，全國買賣移轉量約19.4萬棟，較去年同期微減0.7%，但今年前三季設定的建物抵押權棟數不減反增，總計約46.2萬棟，年增5.7%，房屋抵押設定的熱度遠高於市場買氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以保障債權人權益。將房屋設定抵押權，以辦理購屋貸款為大宗，另外屋主轉增貸周轉、債務整合等，也是常見的原因，所以抵押權設定除了受房市交易量牽動外，也與屋主運用房產取得資金的需求息息相關。

近年股市活絡吸引投資，尤其今年從年初的不到3萬點，至10月中旬創下直逼5萬點的驚人漲勢，讓不少民眾運用房屋增貸，或申辦理財型房貸，取得資金投入股市；加上部分縣市新案交屋潮湧現，也帶動申貸購屋量能，使今年的建物抵押權設定較去年成長。

觀察六都及新竹縣市等主要都會區的表現，前三季建物抵押權設定以台北市年增12%最高，其次為新竹縣10.6%，高雄市8.4%排名第三，新北市也增加6.6%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建物抵押權設定增幅較高的4個縣市，均為買賣移轉正成長都會，基礎相對扎實，其中增幅超過一成的台北市與新竹縣，受北士科、竹科加持的台北市及新竹縣，市場交易相對穩定，加上民眾所得長年名列全國前茅，財務狀況相對出色，且精華區的房地產價值高，屋主爭取房屋增貸、轉貸與資金周轉的條件相對有利，高薪族群對資金運用及投資槓桿的態度也較積極，因而推升抵押融資需求。

陳定中指出，房地產不僅有自住安家、保本抗通膨的優勢，還具有融資活用的彈性，但過度利用不動產操作槓桿投資，可能讓原本穩定的房產面臨財務風險。近期股市短短一周大跌超過7,000點，以房屋抵押取得資金的投資人，除了股市損失外，還須持續償還房屋融資的本利，若現金流不足，可能被迫出售股票或處分房產填補缺口，因此借款投資前務必謹慎評估。