搶攻歲末餐飲商機，連鎖披薩品牌拿坡里再推限時優惠，23日起至27日連續五天，推出小披薩搭配10隻酥炸翅腿優惠組合，原價570元，特惠價199元，現省371元；另同步推出全新「檸檬果漾蛋塔」，6入盒裝優惠價229元，搶攻聚餐及下午茶商機。

拿坡里表示，此次優惠組合主打小披薩搭配10隻酥炸翅腿，消費者可從柑橘起司、香檸起司、原味胡椒及川香椒麻四種口味中任選一款，均不需額外加價，另加100元即可將小披薩升級為大披薩。

四款酥炸翅腿各具特色，其中「柑橘起司」以柑橘美乃滋搭配韓式洋蔥起司粉，呈現酸甜果香與鹹香風味；「香檸起司」結合檸檬清香與起司香氣；「原味胡椒」主打經典胡椒風味；「川香椒麻」則以川味香料帶出微麻口感，滿足不同消費者喜好。

除披薩與炸雞優惠外，拿坡里同步推出全新甜點「檸檬果漾蛋塔」，以千層酥皮搭配檸檬果乾，結合奶香與酸甜果香，6入盒裝原價300元，特惠價229元，現省71元，進一步擴大甜點產品選擇。