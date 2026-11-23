近期全球科技股票大幅修正之際，資金逐漸從高估值科技股轉向具備防禦特性及長期成長潛力的醫療產業，醫療類股形成多頭排列。根據Bloomberg資料統計自2009年至2025年期間，歷年第4季醫療類股正報酬的機率為82%，且平均漲幅達4.1%。

玉山投信指出，醫療健護類股受惠於第4季傳統旺季效應，若消費需求及展望行情，也會反映在醫療類股的好表現上；在市場波動或經濟衰退時，醫療股往往展現出較強的抗跌能力，成為資金的避風港。其次，隨著全球人口老化與慢性疾病增加，醫療需求持續攀升，為醫療產業提供了正向的長期成長動能。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰表示，尤其在美國期中選舉後，醫療相關產業的投資氣氛升溫，因為民主黨傾向恢復ACA補貼及擴大醫療補助，可提升保險覆蓋率與醫療利用率。此外，投保率提升將增加手術與服務需求，更進一步帶動人工關節及各類手術耗材銷售成長。

隨著大型製藥公司併購活動增溫，有助推升產業評價，並且反映在股價上。常李奕翰表示，幾乎所有重要廠商在過去12個月內都宣布了至少一筆10億美元以上的生物製藥交易，且有數家完成多筆交易，顯示產業的機會頻繁出現，有利推升製藥相關企業評價。而每年全球醫學年會陸續有創新題材，包括12月美國血液學會、1月份的J.P Morgan醫療保健年會，也成為市場亮點。