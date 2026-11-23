想找高薪工作，餐飲業也有令人驚豔的好選擇！臺北市就業服務處所屬各就業服務站於11月24日至27日邀集企業辦理小型徵才活動，釋出836個工作機會，涵蓋餐飲、零售、飯店旅宿、公共自行車、營造工程、醫療照護及長照等多元產業。從專業職人、高薪正職到無經驗可的入門工作，以及能兼顧生活的計時職缺，提供不同年齡層及職涯階段的民眾多元選擇。

餐飲業高薪不輸科技業，專業技術更能累積職涯價值！鼎泰豐此次招募餐飲服務、收銀、料理廚師、點心學員及傳菜品檢等人才，其中料理廚師月薪最高達6萬4,500元，餐飲服務及收銀專員月薪也有5萬1,000元至5萬4,000元，另享臺北及新竹區域每季1萬2,000元獎勵金，讓專業能力直接反映在薪資上。金御賞旗下「金子半之助」招募天婦羅職人廚師，月薪4萬2,500元至5萬1,000元起；「日本橋海鮮丼辻半」日式廚師及冷台廚師月薪4萬5,000元起。王品餐飲旗下「肉次方」的大廳見習襄理及廚藝助理，月薪最高達4萬6,300元，計時人員時薪最高260元。餐飲工作不只是端菜、服務，更有料理技術、餐飲管理及顧客服務等不同專業領域，無論想發揮既有經驗，或從基層累積實務技能，都有機會找到適合自己的發展方向。

沒有餐飲經驗也別擔心，知名品牌提供入行機會！安心食品（摩斯漢堡）招募營運儲備幹部，月薪3萬7,000元起，另有獎金及加班費；三商餐飲儲備幹部月薪3萬4,000元至3萬9,000元；金皇食品旗下Popeyes實習襄理月薪3萬6,000元至3萬8,000元；南港老爺招募西餐廳領班，高薪有4萬元，另有早班津貼；統一多拿滋、頂呱呱及台灣頂巧（德克士）也提供正職、儲備幹部及計時職缺。從外場服務、內場料理到門市營運，不同職務各有專長，讓求職者能從自身興趣與能力出發，逐步累積服務及管理經驗，為未來職涯增添競爭力。

不只餐飲業有好薪情，工程、交通運輸及照護產業也有高薪機會！根基營造招募現場工程師、機電工程師及職安工程師，月薪4萬元至7萬元，適合具工程專業或相關經驗的民眾挑戰。微笑單車（YouBike）招募調度及維護專員，日、晚班月薪3萬8,600元至4萬3,600元，大夜班更達4萬4,600元至4萬9,600元，另有獎金；計時人員時薪200元至245元，適合希望彈性安排工作時間者。零售業方面，新光三越招募營業員及超市營運儲備幹部，月薪最高3萬9,000元；大全聯內湖店提供賣場、生鮮、安管及維修技術等職缺，維修技術員另有證照加給3,000元。亞尼克菓子工房也釋出運輸司機月薪4萬元起、工務專員月薪4萬元起，以及多項無經驗可的職缺，讓不同專長的求職者都有發揮空間。

醫療照護及長照服務需求持續，專業與關懷也能創造好薪資！禾馨民權婦幼診所招募特約客服櫃台人員，月薪3萬7,000元至4萬3,000元，試用期後另享達標績效獎金；大夜班房務人員月薪最高4萬3,000元，另有夜班津貼。長照領域則有智慧長照旗下愛關懷居家長照機構招募長照個案管理師，月薪最高6萬元，居家督導月薪最高5萬元；永欣、歲悅等居家長照機構也提供居家服務員及相關照顧職缺，居家服務員時薪最高可達510元，適合具服務熱忱、溝通能力及關懷精神的民眾投入。

臺北市就業服務處表示，每個人對工作的期待不同，有人希望挑戰高薪，有人重視穩定與福利，也有人需要兼顧家庭及生活彈性。小型徵才活動讓求職者有機會就近與企業面對面交流，直接了解職務內容、薪資待遇及工作條件，不必只憑履歷猜測工作是否適合自己。鼓勵有求職、轉職或重返職場需求的民眾，勇敢跨出第一步，透過面試認識不同產業，為自己爭取更好的職涯選擇。