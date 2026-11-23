2026年台灣股房市場呈現鮮明的分化走勢，股市在AI產業浪潮帶動下強勢上攻，房市卻在信用管制、銀行資金吃緊及股市資金排擠效應下持續修正，形成「股強房弱」的市場格局。然而，隨著11月股市高檔重挫震盪，市場資金配置思維也將逐漸改變。

吉家網不動產董事長李同榮大膽預測：2027年台灣股房市場將面臨重大轉折，兩大市場有機會從2026年的「分化排擠」，逐步轉變為2027年的「資金輪動、同步回升」。至於股房同步回升的時間點，將取決於股市修正的深度與時間、AI產業成長動能，以及整體經濟基本面表現。

李同榮提出三種情境分析，預期2027年第3季是股房資金輪動、同步回升的最佳時機。

李同榮指出，2026年股房分化不只是漲跌差異，更反映資金流向與資產配置結構的改變。AI產業高速成長，吸引大量資金集中股市，不僅排擠原本準備購屋的資金，甚至出現部分民眾利用房屋增貸、信用貸款及股票融資投入股市的現象。

房市一方面受到股市高報酬吸引資金的排擠，另一方面又受到銀行資金吃緊與信用管制限制，形成需求端與供給端的雙重壓力。

李同榮預期，年底前將有兩股資金逐步回流房市：一是原本棄房入股的剛性需求資金；二是股市獲利大戶基於風險分散與財富保值，重新配置房產。股市創造財富，房市儲存資產。當股市累積龐大資本利得後，房產將成為部分獲利資金重新配置的重要選項。

股市修正帶動資金輪動 房市落底醞釀回升契機

2027股房關係重大轉折的三大原因，第一、股市大漲後，需要短暫休息與沉澱；李同榮表示，AI產業長期發展仍值得期待，但股價不可能永遠超越基本面成長。當企業獲利與股價估值出現落差，市場必須透過修正整理，消化過高期待。經歷11月股市震盪後，投資人將更重視風險控管與資產配置。股市短暫休息不代表長期多頭終結，反而可能成為股房資金輪動的契機。

第二、房市歷經兩年量縮價跌，價格下修逐漸接近尾聲；李同榮指出，自2024年第4季房市反轉以來，市場歷經約兩年量縮價跌，投機需求逐步退場，預售市場去化壓力增加，但2026年下半年成屋市場已逐漸出現交易量微幅回溫、房價跌幅收斂跡象。

房市景氣循環通常「量先價行」，交易量築底回升後，價格將由緩跌、止跌，逐步進入盤整回溫階段。若央行適度鬆綁信用管制、銀行資金供給改善，將有助加速房市落底。

第三、2027年經濟成長仍可審慎樂觀；李同榮認為，台灣AI、半導體及科技供應鏈仍具全球競爭優勢。雖然2027年全球科技大廠資本支出能否維持高速成長，仍是重要考驗，但整體經濟基本面並不悲觀。長期而言，房價與經濟成長、物價、所得及財富累積密切相關。只要經濟維持穩健成長，股房就具備同步回升基礎。

三大情境推演股房走勢 下半年同步回升機率最高

李同榮依目前市場條件，提出三種情境與主觀機率評估，第一情境（15%），股市短線修正，股房第2季同步回升，他分析，若2027年第1季股市短線修正後迅速回升，代表AI產業與企業獲利優於預期，經濟基本面持續強勁。

與2026年不同的是，經歷股市震盪後，投資人將更重視獲利實現與資產配置，科技新貴及股市新富可能增加房產配置。即使股市迅速回升，也未必再度強烈排擠房市，反而可能透過財富效應帶動交易量提升，加速房價止跌。結果：2027年第1季股市短線修正、房市加速落底，第2季股房同步回升。

第二情境（65%）：股市中期整理，股房下半年同步回升；李同榮表示，這是目前最可能發生的情境。

他指出，2027年上半年，股市進入中期修正整理，AI熱潮經過沉澱，市場重新檢視企業獲利、資本支出與股價估值，資金不再高度集中股市。部分資金逐步回流房市，帶動成屋交易量回升，但受銀行資金供給限制及市場信心尚未完全恢復影響，房價仍處於緩步止跌階段。

到了下半年，若AI產業成長動能通過考驗，經濟基本面維持穩健，股市有機會結束整理、重新回升；房市也在交易量持續回升、價格止跌築底後，啟動新一波景氣循環；結果：2027年上半年股房同步整理，下半年資金加速輪動、股房同步回升，房市有望於第3季啟動第七循環初生段。

第三情境（20%）：股市長期修正，股房全年同步整理；李同榮表示，若2027年發生重大股災、全球AI資本支出大幅減緩，或台灣GDP成長不如預期，股市可能陷入長期修正。此時資金撤離股市，未必流入房市，反而可能因財富縮水、信心不足而轉向現金或低風險資產。

房市也將因經濟趨緩、銀行授信保守，導致交易量回升減弱、房價止跌延後。這說明股市適度修正有利資金輪動，但重大崩跌反而不利房市；結果：2027年股市長期修正，房市止跌延緩，股房全年同步整理。

李同榮強調，2027股房同步回升，仍面臨三大考驗，股房能否順利從分化走向同步，仍須觀察三項關鍵，第一資金面，銀行資金吃緊能否改善？房貸利率、貸款額度與撥款速度，將直接影響房市回升力道。

第二、政策面，央行信用管制與利率政策能否適時調整？尤其第二戶限貸全面鬆綁、高價住宅定義放寬，將有助改善房市資金流通；第三、基本面，AI產業資本支出與台灣經濟成長能否通過考驗？這是股房同步回升最重要的支撐。

因此，李同榮指出，2027年房市的機會在基本面、阻力在資金面、轉機在政策面，並得出結論「2026股房逆行、資金排擠；2027股房同行、資金輪動」。

李同榮強調，2027年股房市場最大的結構性改變，不只是漲跌方向，而是兩大市場的資金關係，有機會從相互排擠轉為相互挹注。

李同榮表示，2026年股市高報酬吸走房市資金，形成股強房弱；2027年股市經修正整理，部分獲利資金將重新配置房產，房市也因價格修正接近尾聲，更具資產配置吸引力。

李同榮綜合三大情境研判，2027年股房同步回升機率約80%，其中以上半年同步整理、下半年同步回升最有可能。2026年股房逆行，是資金分化的高峰；2027年股房同行，則有望成為資金輪動的重大轉折。