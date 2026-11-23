蔥蒜是許多民眾烹飪必備品，餐飲業用量更大，近日天氣冷熱乾濕交替溫差大，已在田區發現蔥蒜黑腐病，青蔥及洋蔥發現捲葉型炭疽病等病蟲危害，為避免出現重大災情影響產量供給，研究人員提醒農友特別注意防治。

台南農改場研究人員郭明池表示，最近這種天氣型態蔥蒜類作物最容易發生黑腐病、紫斑病、炭疽病等病害及薊馬或葉蟎（紅蜘蛛）害蟲危害。尤其紅蔥頭產區已發現黑腐病，必須特別注意。

黑腐病初期會在葉片造成白至黃褐色小病斑，後期葉尖黃化乾枯，俗稱「乾尾」，並可於病斑處見到黑色黴狀物，病原菌分生孢子可經由氣流傳播，當有雨水或持續性露水時就能侵入植物組織繁殖。

紫斑病被害葉片初期呈淡褐色小型病斑，漸擴大成紡錘狀，稍後凹陷為暗紫色紡錘型病斑，邊緣為淡紅色至淡紫色。炭疽病初期於葉片出現淡白色斑點，病斑逐漸擴大，後期呈黑色輪紋狀病斑，並造成葉枯或萎凋。

農改場研究員陳盈丞說，近期於青蔥及洋蔥發現捲葉型炭疽病，會造成葉片捲曲、黃化萎凋及莖部腐敗等病徵，請農友多加留意。

蟲害則主要是薊馬、葉蟎，薊馬多在葉片隱密處銼吸葉片組織，造成灰白或黃白密集斑點危害狀。葉蟎危害葉片，受害葉片呈現許多灰白色斑點，二者密度高時可造成葉片黃化或脫落。

防治必須在發病初期就施用藥劑，紅蔥頭黑腐病除常用的亞托敏，可用81.3%嘉賜銅可溼性粉劑、50%w／v依普同水懸劑等藥劑防治。並依照稀釋倍數且輪流使用不同藥劑避免產生抗藥性，防治相關問題可洽台南農改場06-5912959植物保護研究室諮詢。

洋蔥捲葉型炭疽病造成葉片捲曲。圖／植物保護室提供

大蒜受葉蟎危害狀。圖／植物保護室提供

紅蔥頭黑腐病造成葉尖黃化乾枯。圖／植物保護室提供

蔥捲葉型炭疽病造成葉片捲曲。圖／植物保護室提供