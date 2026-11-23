交通部觀光署23日公布今年前9月旅館業營運狀況，旅館住用率及住客人次同步成長，住用率達54%，較去年同期的51.3%增加2.7個百分點，已連續3年成長。縣市表現方面，以花蓮縣成長10.99%最亮眼，其次為嘉義市6.15%、台東縣5.87%，顯示各地住宿市場持續回溫。

住客人次方面，今年前9月旅宿業整體住客達5,608.9萬人次，較去年同期5,392.4萬人次增加，連續3年成長。其中，本國籍住客達4,122.7萬人次，占整體74%；外國籍住客則達1,486.2萬人次，也高於去年同期的1,426.1萬人次，顯示國旅仍是旅館市場主要支撐，國際住宿需求也持續擴增。

供給方面，今年前9月旅館業家數達3,386家，總房間數增加964間，突破20萬間，住宿供給持續擴增。房價方面，受電價、人力及食材等營運成本影響，平均房價為3,009元，但較去年同期漲幅趨於平緩；另約有8成旅館房價低於整體平均，顯示市場仍有多元價格選擇。

觀光署表示，為持續帶動住宿需求，平日住宿獎助已延長至年底，鼓勵民眾利用平日及非旺季出遊；旅宿網「優宿專區」也集結逾1,000個住宿優惠及逾2,000家平價優質旅宿，提供民眾多元住宿選擇。此外，觀光署將持續與地方政府合作，輔導特色大型觀光活動，並鼓勵旅宿業者結合在地文化、景點及主題活動，吸引旅客延長停留時間，帶動地方住宿市場。