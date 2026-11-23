中央住都中心興建的社會住宅第4季招租啟動，嘉義市首座社宅「友忠好室」142戶住宅30日起受理登記，住都中心日前公布租金，套房最低5300元，二房最高1萬6130元，三房最高2萬720元，雖低收入享較低租金，但網友認為，以當地薪資及租屋行情分析，租金不便宜，質疑照顧弱勢、落實居住正義美意，是否與民眾負擔能力有落差。

住都中心日前宣布，第4季推出新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣共6處社會住宅、合計1672戶，其中嘉市「友忠好室」是中央首度在嘉義市推出社宅，30日上午9時至12月29日晚上11時59分，採取「先抽籤後審查」新制，明年1月12日公開抽籤，2月16日前通知符合資格者，最快6月1日起入住。

「友忠好室」位於西區友忠路716號，鄰近後火車站生活圈，周邊有醫療交通及生活機能，全棟地上10層、地下2層，規劃套房62戶、二房53戶、三房27戶，合計142戶。建築採全齡友善設計，設有防滑地坪、扶手及低門檻，未來並規劃托嬰中心，預計可收托約52名0至2歲幼兒。

租金依家庭所得分三級，均含管理費。一般所得第三級，套房每月8750元、二房1萬300至1萬6130元、三房2萬480至2萬720元；第二級套房7890元、二房1萬3820至1萬4570元、三房1萬8510至1萬8730元；中低收入戶及低收入戶第一級，套房5300元、二房9390至900元、三房1萬2610至1萬2760元。另有婚育、睦鄰、警消、軍職及弱勢戶等特別配租類別。

申請人須為成年國民，家庭成員在嘉市無自有住宅，符合設籍、就學或就業等居住需求條件；家庭年所得須低於109萬元，平均每人每月所得不超過5萬4303元，另有不動產及動產價值限制。

租金公布後，引發網友熱烈討論。有網友質疑，中低收入戶、低收入戶經濟能力有限，即使享有較低租金，每月仍須負擔數千元至上萬元，是否真的租得起？也有人認為，嘉市一般租屋市場已有不少價格相對便宜的物件，社宅租金與民間租屋相比，未必具有吸引力。

有網友直言：「比租屋網價格還貴，尤其對中低收家庭，這種價錢根本租不起。」也有人質疑，社宅租期屆滿仍須搬遷，既然租金沒有明顯優勢，為何要選擇有租期社宅？甚至有人拿嘉市約30坪電梯公寓、月租不到1萬元行情比較，認為政府訂租金應更貼近地方薪資與租屋市場。不過，也有網友持不同看法，認為嘉市租金與雙北相比便宜，對有居住需求的民眾而言，仍具有一定吸引力；有人表示，套房14坪、月租8750元可以接受，也有人直言很想申請入住。

嘉市首座社宅登場，租金是否符合在地所得水準、能否真正減輕弱勢家庭居住負擔，成為招租前最受關注的議題。社宅不只是提供房屋，更重要的是讓有居住需求、經濟能力有限的家庭住得起、住得安心。