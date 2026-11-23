房市趨勢專家李同榮23日表示，2027年台灣股房關係將出現重大轉折，兩大市場有機會從2026年資金互相排擠的「股強房弱」，轉變為2027年的資金相互挹注的「同步回升」。

至於股房同步回升的時間點，李同榮表示年底就有兩股資金回流房市，依三種情境分析，預料未來最有可能的情況是，2027年上半年股房同步整理，下半年資金加速輪動、股房同步回升，房市有望於明年第3季啟動新一波景氣循環。

李同榮表示，他在7月初即預測股市快速上漲後，未來3至5個月將面臨高檔震盪，部分資金有機會回流房市。

11月股市重挫震盪，已初步印證對股市修正的研判，預料年底前將有兩股資金逐步回流房市，一是原本棄房入股的剛性需求資金，二是股市獲利大戶基於風險分散與財富保值，重新配置房產。

至於2027年，預期股房關係將出現重大轉折，主要有三大原因：

第一、股市大漲後，需要短暫休息與沉澱

AI產業長期發展仍值得期待，但股價不可能永遠超越基本面成長。當企業獲利與股價估值出現落差，市場必須透過修正整理，消化過高期待。

經歷11月股市震盪後，投資人將更重視風險控管與資產配置。股市短暫休息不代表長期多頭終結，反而可能成為股房資金輪動的契機。

第二、房市歷經兩年量縮價跌，價格下修逐漸接近尾聲

自2024年第4季房市反轉以來，市場歷經約兩年量縮價跌，投機需求逐步退場，預售市場去化壓力增加，但2026年下半年成屋市場已逐漸出現交易量微幅回溫、房價跌幅收斂跡象。

房市景氣循環通常「量先價行」，交易量築底回升後，價格將由緩跌、止跌，逐步進入盤整回溫階段。若央行適度鬆綁信用管制、銀行資金供給改善，將有助加速房市落底。

第三、2027年經濟成長仍可審慎樂觀

台灣AI、半導體及科技供應鏈仍具全球競爭優勢。雖然2027年全球科技大廠資本支出能否維持高速成長，仍是重要考驗，但整體經濟基本面並不悲觀。

長期而言，房價與經濟成長、物價、所得及財富累積密切相關。只要經濟維持穩健成長，股房就具備同步回升基礎。

依目前市場條件，李同榮認為未來有三種情境：

第一情境：股市短線修正，股房第2季同步回升

若2027年第1季股市短線修正後迅速回升，代表AI產業與企業獲利優於預期，經濟基本面持續強勁。與2026年不同的是，即使股市迅速回升，也未必再度強烈排擠房市，反而可能透過財富效應帶動交易量提升，加速房價止跌。2027年第1季股市短線修正、房市加速落底，第2季股房同步回升。

第二情境：股市中期整理，股房下半年同步回升

這是最可能發生的情境。2027年上半年，股市進入中期修正整理，AI熱潮經過沉澱，市場重新檢視企業獲利、資本支出與股價估值，資金不再高度集中股市。部分資金逐步回流房市，帶動成屋交易量回升，但受銀行資金供給限制及市場信心尚未完全恢復影響，房價仍處於緩步止跌階段。

到了下半年，若AI產業成長動能通過考驗，經濟基本面維持穩健，股市有機會結束整理、重新回升；房市也在交易量持續回升、價格止跌築底後，有望於第3季啟動新一波景氣循環。

第三情境：股市長期修正，股房全年同步整理

若2027年發生重大股災、全球AI資本支出大幅減緩，或台灣GDP成長不如預期，股市可能陷入長期修正。此時資金撤離股市，未必流入房市，反而可能因財富縮水、信心不足而轉向現金或低風險資產。

房市也將因經濟趨緩、銀行授信保守，導致交易量回升減弱、房價止跌延後。這說明股市適度修正有利資金輪動，但重大崩跌反而不利房市。

李同榮強調，2027年股房市場最大的結構性改變，不只是漲跌方向，而是兩大市場的資金關係，有機會從相互排擠轉為相互挹注。

2026年股市高報酬吸走房市資金，形成股強房弱；2027年股市經修正整理，部分獲利資金將重新配置房產，房市也因價格修正接近尾聲，更具資產配置吸引力。

綜合三大情境研判，2027年股房同步回升機率約80%，其中以上半年同步整理、下半年同步回升最有可能。2026年股房逆行，是資金分化的高峰；2027年股房同行，則有望成為資金輪動的重大轉折。