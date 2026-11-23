美時（1795）23日表示，正積極推動集團整體債務再融資計畫，以優化資本結構並大幅降低財務成本。在大股東的大力支持下，美時獲得過渡性借款額度，有助公司以更有利的條件完成再融資。目前公司的再融資計畫進展順利，預計於2027年初完成。完成後，預期美時利息費用將明顯下降，進一步帶動每股盈餘（EPS）顯著提升。

美時2026年前三季營收年增74%，EBITDA年增35%。美時具有多項高潛力的開發中產品，其中兩項重要的美國新產品預計將於近期上市，其原廠藥在美國市場的銷售額合計約30億美元，可望短期內為美時帶來強勁的成長動能。

大股東仍然對美時的業務及前景深具信心。美時的基本面依然穩健，並擁有優異的產品線，可望持續帶動未來成長。目前美時的首要目標為推動兩項重要的美國新產品上市，上市準備均已完成，正等待美國FDA的最終核准。