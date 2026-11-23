共信-KY（6617）23日宣布，旗下伴侶動物抗腫瘤新藥「思沛康注射液」（Gwa103），已取得農業部動植物防疫檢疫署核發的動物用藥品許可證，即將在台啟動商業銷售。這項結合精準給藥與微創腫瘤消融技術的創新療法，將為犬隻黑色素瘤治療提供最新選擇。

共信-KY總經理林懋元指出，「思沛康」成功取證，樹立了公司將人體腫瘤微創消融技術延伸應用至伴侶動物的重要里程碑，更開創結合瘤內藥物消融與影像導引技術治療犬隻黑色素瘤的創新開發模式。

相較於傳統治療方式，「思沛康」透過直接對腫瘤施藥，提供更具局部治療精準度的微創選擇，有助於降低正常組織受損的風險，將犬隻黑色素瘤的臨床治療，帶進結合標靶治療與微創手術的新紀元。

犬隻惡性黑色素瘤是具有高度侵襲性的腫瘤，好發於口腔、趾端及其他黏膜部位，多數病例病程進展迅速，依腫瘤位置、分期及轉移情形，存活期可能僅一個月到一年左右。

目前犬黑色素瘤的治療仍以外科手術切除為主，並視病情搭配放射治療、免疫治療或其他輔助療法。然而，當腫瘤位於口腔、肢端，或鄰近重要神經、血管及組織結構時，大範圍手術切除可能造成明顯的外觀缺損、功能障礙及術後疼痛。對高齡或合併其他疾病的犬隻而言，麻醉及手術風險也可能限制治療選擇。

「思沛康」的核心成分為對甲苯磺醯胺（para-toluenesulfonamide, p-TSA），採用共信-KY開發的IDA（Intratumoral Drug Ablation，瘤內藥物消融）技術，透過將藥物直接注射至實體腫瘤內部，促使腫瘤組織壞死，達到局部腫瘤消融的治療目的。相較於傳統全身性給藥方式，IDA技術強調藥物直接作用於腫瘤局部，並可結合超音波、電腦斷層等影像導引技術，提高施藥精準度，減少對周邊正常組織的影響。

林懋元表示，對於部分不適合接受大範圍手術切除，或希望盡可能保留肢體與器官功能的病犬，「思沛康」可望提供另一項治療選擇。透過微創治療降低組織破壞程度，並兼顧病犬術後恢復及生活品質，是公司開發這項產品的重要目標。

根據農業部2024年公布的調查資料，2023年台灣家庭飼養犬貓的比例已達28.3%，相當於每3至4戶家庭就有一戶飼養犬貓；全國家犬、家貓飼養數量合計已突破320萬隻，顯示寵物已成為許多家庭不可或缺的重要成員。

隨著飼主對寵物健康與生活品質的重視程度提升，從預防醫學、疾病診斷到高齡照護、癌症治療，寵物醫療需求日益多元。根據台灣經濟研究院推估，國內整體寵物市場規模已突破新台幣800億元，展現龐大的市場發展潛力。

值得注意的是，寵物醫療主要採自費模式，隨著飼主願意投入更多資源延長寵物健康壽命、改善疾病治療期間的生活品質，精準診斷、微創手術及創新抗癌療法等高階醫療服務，預期將成為市場成長的重要動能。

共信-KY看好伴侶動物腫瘤治療的發展潛力，「思沛康」取得藥證，在台上市後，將有機會切入台灣與國內外高階寵物醫療市場，逐步建立新的營收來源。

在國內佈局方面，為加速「思沛康」上市後的市場推廣，共信-KY在取得藥證前，即已積極展開臨床合作與通路布局，目前全台已有超過120家動物醫院簽署合作意向書，為產品正式上市奠定基礎。

林懋元表示，「思沛康」屬於創新的瘤內藥物消融療法，除了藥品本身，獸醫師的臨床判斷、施藥技術與影像導引能力，也是影響治療成效的重要環節。

因此，共信-KY將攜手台灣介入放射線學會（TSIR）及相關獸醫師專業團體，積極推動臨床教育與操作訓練，協助第一線獸醫師熟悉影像導引、腫瘤定位、精準施藥及治療後追蹤等標準流程，加速創新療法在動物醫院的臨床導入。

透過合作醫院網絡及專業教育訓練，共信-KY將逐步擴大「思沛康」在台灣的臨床應用，建立完整的伴侶動物腫瘤治療服務體系，並作為未來拓展海外市場的重要基礎。

在國外市場部分，共信-KY正規劃向美國食品藥物管理局（FDA）提出動物新藥有條件核准（Conditional Approval）申請，並同步評估香港、澳門、日本等亞太市場的法規要求與市場進入策略，尋求海外授權及商業合作機會。