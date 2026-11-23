國泰金控（2882）副總經理暨國泰世華銀行數據長梁明喬表示，金融業導入AI，需將創新與風險管理取得平衡、整合多年資料與系統，並避免各子公司重複建置技術，國泰透過集團級AI架構、降低應用開發門檻及人才培育，讓AI轉變為員工共同參與的工作夥伴。

經濟日報將於本周三（25日）舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、國泰金控、元大投信協辦。

梁明喬將出席下午高峰對談擔任與談人，主題為「企業導入AI實戰 從陣痛到共融」。

梁明喬指出，金融業無論早期金融上雲，或近年導入AI，都必須兼顧創新價值與風險管理。國泰採取對內、對外雙軌並行，對內與法遵等第二道防線密切合作，釐清技術應用與法規要求；對外則透過與主管機關及同業交流，將實務經驗轉化為產業參考依據。

針對企業多年累積的資料與系統未必能直接供AI使用，梁明喬認為，必須先具備良好的資料品質、治理機制及系統整合能力。

為避免各子公司各自建置AI工具造成資源重工，國泰早期建置集團級技術框架GAIA 1.0，並於2025年推出GAIA 2.0，因應AI Agent自主推理、多步驟任務及跨Agent協作需求，整合開發、部署、監控、評估與資安治理能力。

談到員工擔心AI取代工作的焦慮，梁明喬認為，關鍵是讓員工主動參與AI應用，而非被動接受科技團隊導入的工具。

人才培育則是AI轉型重要環節。國泰2024年啟動「雲世代計畫」，三年內培育全集團超過200位雲端人才；2026年進一步推動「AI人才賦能計畫」，透過與OpenAI合作規劃培訓，結合Trainer助教、Champion種子推廣機制及競賽活動，建立組織內部共同的AI語言與使用習慣。

梁明喬強調，AI應定位為專業人員的輔助工具，而非替代者，必須落實人為監控（Human-in-the-loop），避免員工過度依賴AI產出，失去主動質疑與專業判斷能力。

對於AI基本法及後續監理制度，他建議採取風險分級、比例監理，讓低風險內部生產力工具保有創新空間，涉及授信、交易及客戶權益的高風險應用，則建立更完整的評測與人工監督機制。