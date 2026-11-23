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明年經濟關鍵字預測／潘健成選「缺」 游直翰挑「效」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，群聯執行長潘健成選「缺」，Appier（沛星互動科技）執行長游直翰選「效」。
潘健成表示，明年科技業什麼都缺，缺工、缺電、缺零組件，唯一不缺的就是訂單。
游直翰說，AI時代，「效」代表「效率」與「成效」。無論上游算力、電力，或中下游模型推理與終端應用，未來產業AI檢驗標準，就是能否替企業與個人帶來可量化、高投報的實質效益。
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