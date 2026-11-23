遠東SOGO百貨永續耕耘再傳捷報。今年榮獲《天下》永續公民獎，連續三年入選「永續百強」並躋身大型企業服務業前20名，2026年排名更居百貨業之冠；同時獲頒《康健》CHR健康企業公民獎大型企業組獎項，成為該組唯一獲獎的零售業者；近期更取得運動部「運動企業」認證，率先百貨業第四度獲證，展現從環境減碳、價值鏈共好到員工健康照顧的全方位永續實力。

2026-11-23 01:57