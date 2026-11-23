遠東SOGO百貨今年奪下《康健》CHR健康企業公民獎大型企業組服務業獎項，為大型企業中唯一獲獎的零售業者。面對百貨業高人流、輪班制與女性員工占比逾六成六的產業特性，遠東SOGO從「知、食、動、輔」四大面向建構全方位健康職場，將對同仁的照顧從預防醫學延伸至家庭與熟齡支持，樹立服務業幸福職場新標竿。

在職場安全與預防醫學上，遠東SOGO以「零職災、安心場所」為願景，忠孝館率先全台百貨通過ISO 45001驗證並完成台北各店導入，更將占工作場域人數87%、逾9,300名專櫃人員與承攬商納入安全管理與訓練，2025年創下法定重大職災與職業病雙零紀錄，累計無災害工時突破280萬小時，連續13年獲台北市勞動安全獎。

健康管理方面，不僅每兩年舉辦優於法規的健康檢查、針對55歲以上同仁加測心血管與腦血管項目，各店亦聘有專任護理師與特約家醫科醫師駐診；全年更辦理逾150場健康促進課程、95場EAPs心理健康講座及近千小時專業按摩紓壓，並提供181人次專業心理諮詢，搭配「永續餐飲日」與五大運動社團，全面照護同仁身心平衡。

針對少子化與高齡化挑戰，遠東SOGO打造「照顧不離職」的友善制度，2025年率百貨業之先首創「育嬰留停職務代理人工作津貼」，依職級發放代理人津貼，全年186人次請領、累計發放近127萬元，有效減輕留停同仁的心理壓力，帶動男性育嬰留停申請率升至22.22%、男性復職率達80%。2026年更將津貼擴大適用於長照、家庭照顧等各類留停，並將「育兒友善工時有薪假」擴大至撫育12歲以下子女，每日享一小時全薪彈性工時。同時因應熟齡人力趨勢，針對占比逾三成六的中高齡同仁推動職務再設計與退休回聘制度，讓不同世代同仁都能在SOGO安心工作、共好成長。