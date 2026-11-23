遠東SOGO百貨永續耕耘再傳捷報。今年榮獲《天下》永續公民獎，連續三年入選「永續百強」並躋身大型企業服務業前20名，2026年排名更居百貨業之冠；同時獲頒《康健》CHR健康企業公民獎大型企業組獎項，成為該組唯一獲獎的零售業者；近期更取得運動部「運動企業」認證，率先百貨業第四度獲證，展現從環境減碳、價值鏈共好到員工健康照顧的全方位永續實力。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，永續不是單點式的公益活動，而是融入日常營運的企業基因。面對氣候變遷與少子高齡化雙重挑戰，SOGO對外攜手品牌與供應商打造低碳循環價值鏈，對內將員工視為最重要的永續資本，從健康促進、心理支持到家庭友善制度不斷超越法規，「讓百貨不只是消費場域，更是串聯社會向善、守護同仁幸福的永續平台。」

在《天下》永續公民獎評鑑中，遠東SOGO整體得分連續兩年攀升，環境永續與社會參與兩大構面大幅領先評鑑平均與同業。細項評比中，「循環經濟」與「永續採購」雙雙拿下滿分，「淨零碳排」表現亦高於平均，精準呼應循環經濟、打造永續價值鏈及數位低碳雙軸轉型趨勢；社會參與則緊扣本業核心，「企業氛圍打造」、「擴大上下游參與」與「本業核心優勢」三項皆獲滿分，發揮百貨平台的跨域協作影響力。

在職場健康方面，遠東SOGO呼應《康健》CHR健康企業公民獎精神，從心理健康資源、家庭照顧到熟齡友善逐步完善支持措施，2025年育嬰留停復職率超過七成。

此外，遠東SOGO長達39年維持每日早操傳統，主管群以身作則建立運動風氣，並發揮通路平台力量，號召顧客、供應商與品牌夥伴共同響應運動倡議；自2018年成為百貨業首家「運動企業」後，今年四度獲證並由升格後的運動部頒證。全台各據點亦配合政府推廣科技體適能檢測，免費提供身體組成檢測與個人報告，由專業指導員給予運動建議，讓百貨成為與民眾分享健康資源的生活據點。